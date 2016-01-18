«جهان به روایت اشیا» در «سینما و ادبیات»

به گزارش خبرنگار مهر، بخش سینمای جهان این شماره به وس‌ اندرسن سینماگر آمریکایی و تحلیل فیلم‌های او از جمله فیلم معروف هتل بزرگ بوداپست اختصاص پیدا کرده است. در بخش سینمای مستقل یادنامه‌ای ترتیب داده شده برای شانتال آکرمن فیلمساز تجربی و آوانگارد نروژی که به او لقب «دختر سینما» داده‌اند.

«ملودرام در سینمای ایران» و بررسی نشانه‌ها و مولفه‌های آن محور بخش سینمای ایران این شماره است. در میزگردی با حضور ناهید طباطبایی، نیکی کریمی، حسن فتحی و جواد طوسی و یادداشت‌های عباس بهارلو، طهماسب صلح‌جو، پرویز نوری، فریدون جیرانی و ... می‌توانید زوایای پیدا و پنهان ملودرام در سینمای ایران را مشاهده کنید.

در پرونده اکران سینما و ادبیات فیلم «ناهید» برای بررسی انتخاب شده و در گفتگو با روبرت صافاریان این فیلم مورد تحلیل قرار گرفته است.

«جهان به روایت اشیا» عنوان پرونده ادبی این شماره سینما و ادبیات است و همان‌طور که عنوان نشان می‌دهد بحث بر سر اشیاست و کارکردی که اشیا در پیشبرد روایت دارند. این موضوع را می‌توانید در میزگرد محمود حسینی‌زاد، حسین پاینده، حسین سناپور و نوشته‌های احمد اخوت، احمد آرام، کوروش اسدی، محمود حدادی، عنایت سمیعی، مهدی غبرائی، شیوا مقانلو، محمد کشاورز پی بگیرید.

سینما و ادبیات از شماره قبل موضوع رمان خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این شماره نیز مشخصاً به موضوع رمان عرب پرداخته و گفتگویی اختصاصی دارد با سعود سنعوسی رمان‌نویس کویتی که رمان «ساقه بامبو» ی او ـ برنده بوکر عربی سال ۲۰۱۳ ـ در ایران توسط نشر نیلوفر منتشر شده و مورد استقبال خوانندگان ایرانی قرار گرفته است. در این گفتگو سنعوسی از ریشه‌های رمان عرب که از آن تاثیر پذیرفته همراه با تحولات خاورمیانه سخن گفته و به سؤالات مفصل مصاحبه‌کننده در مورد سیر تطور رمان عرب پاسخ داده است.

«کالیگاریسم و هنر چند رگه‌ای» عنوان پرونده‌ای در این شماره مجله است که به این مفهوم با تمرکز بر تئاتر سالومه و دکتر کالیگاری کار امین اصلانی پرداخته است. شوالیه‌ها در سینما هم موضوع بخش فیوژن است. شماره پنجاهم نشریه «سینما و ادبیات» با بهای ۸۵۰۰ تومان روی دکه رفته است.