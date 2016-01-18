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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۸:۵۷

تحولات خاورمیانه محور مذاکرات امیر قطر در روسیه

تحولات خاورمیانه محور مذاکرات امیر قطر در روسیه

رسانه های روسیه اعلام کردند که امیر قطر امروز با رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کرملین در گزارشی اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروز با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در مسکو دیدار خواهد کرد.

در این دیدار مسائل دوجانبه و موضوعات بین المللی به ویژه اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

توسعه همکاری روسیه و قطر در زمینه های تجاری، اقتصادی و انسانی و همچنین در زمینه های انرژی و سرمایه گذاری از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

سفر امیر قطر به روسیه برای نخستین بار و به دعوت رئیس جمهوری روسیه صورت می گیرد.

کد مطلب 3027393
سمیه خمارباقی

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