محمد کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزیر اطلاعات امروز برای ارائه گزارشی از فعالیت گروه‌های تکفیری در منطقه در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از جلسه یک ساعته جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی گفت: علت تاخیر جلسه به خاطر گزارشی بود که توسط وزارت اطلاعات در مورد وضعیت امنیتی منطقه ارائه شد.

به گزارش مهر، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، هفتم اسفند برگزار می‌شود و وزارت اطلاعات هم وظیفه تامین امنیت انتخابات را برعهده دارد و هم یکی از مراکز چهارگانه استعلام در مورد نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان است.

روز گذشته نتایج بررسی صلاحیت نامزدها از سوی هیات‌های نظارت اعلام شد.

علاوه بر این چندی پیش برخی افراد خودسر به سفارت عربستان در تهران حمله کردند که به نظر می‌رسد این موضوعات نیز در جلسه غیرعلنی امروز بررسی شده باشد.