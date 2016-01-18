به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم که با حضور شهردار و استاندار قم برگزار شد، با اشاره به دغدغه اعضای شورا مبنی بر برخورد ضعیف با وانت‌بارها و دستفروشان اظهار داشت: مباحث حوزه انضباط شهری مانند ترافیک هسته مرکزی، دستفروشان، وانت‌بارها، متکدیان و معتادان موضوعاتی است که از دغدغه‌های مشترک ما و شهرداری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع وانت‌بارها و دستفروشان عزم و همت برای رفع مشکلات هست اما نیاز به هماهنگی مقام محترم قضایی دارد.

فرماندار قم گفت: ما باید حمایت کامل قوه قضاییه را داشته باشیم اما جناب دادستان دلایلی داشتند که بهانه را از برخی افراد با ساماندهی وانت‌بارها و دستفروشان بگیریم.

وی اظهار داشت: آقای دادستان اعلام آمادگی کردند به محض اینکه این فضاها ایجاد شد برای رفع این مشکل وارد میدان شود.

سیار گفت: این موضوع در اردیبهشت‌ماه مطرح شد و ما تا امروز منتظر هستیم که این ساماندهی صورت بگیرد تا ما آن جلسه را بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه وانت‌بارها وضعیت اسفبار است و قابل قبول برای هیچکس نیست، گفت: باید طرح دوستان شهرداری در این زمینه آماده شود تا دستگاه قضایی همکاری را انجام دهد البته این کار نیاز به تلاش مستمر دارد و شاید ماه‌ها طول بکشد تا وضعیت سامان پیدا کند.

فرماندار قم افزود: در حوزه دستفروشان طرح‌های مختلفی اجرا شده اما به محض اینکه جایی فشار زیاد می‌شود به جای دیگر می‌روند.

در موضوعاتی مانند اعتیاد و طلاق از شهرداری گله داریم

وی با بیان اینکه در موضوعاتی مانند اعتیاد و طلاق ما از شهرداری گله داریم، اضافه کرد: شورای محترم اسلامی شهر اراده و همت سال قبل خود را برای کمک به رفع این معضلات ادامه نداد.

سیار اظهار داشت: ما می‌دانیم که تنگنای بودجه هست اما عددی که برای ساماندهی این ناهنجاری‌ها لازم است زیاد نیست.

وی با اشاره به اینکه در همه شهرداری‌های کشور با پشتوانه شورای اسلامی شهر سهم قابل توجهی برای ساماندهی معضلات اجتماعی می‌گذارند، گفت: در تهران شهرداری ۱۲۸ خانه کوثر فقط برای بانوان ایجاد کرده است اما در قم شهرداری یکی هم ایجاد نکرده است.

فرماندار قم تصریح کرد: طرح و برنامه برای درمان و ایجاد اشتغال معتادان آماده است ولی باید کاری کرد که این افراد پس از درمان به این چرخه معیوب باز می‌گردند.