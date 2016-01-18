فعالیت های حمل و نقل نیازمند مدیریت تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه ای که یکشنبه شب با حضور معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و روسای انجمن های صنفی کالای استان قزوین برگزار شد در خصوص کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده و نظارت و کنترل شرکت های حمل و نقل استان قزوین گفت و گو و تبادل نظر شد.

در این نشست که در خانه حمل و نقل استان قزوين برگزار شد روسای انجمن های صنفی و مدیران شرکت های حمل و نقل کالای استان در خصوص مسئوليت پذيری و تعامل و همكاری با یکدیگر تبادل نظر کردند.

در اين جلسه احمدرضا فقيهی با تشريح قوانين و مقررات حاكم در حوزه حمل و نقل جاده ای و قوانين تجارت و مسئوليت شركت های حمل و نقل اظهارداشت: اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان به لحاظ سياست گذاری، برنامه ريزی و قانون گذاری، به عنوان مجموعه حاكميتی از شركت های حمل و نقل كالای استان انتظار همکاری دارد.

وی افزود: شركت های حمل و نقل مسئوليت های مهمی برعهده دارند و يكی از اصلی ترين سياست های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور نظارت و كنترل بر امور حمل و نقل جاده ای و مديريت تخصصی در اين حوزه است.

معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان قزوين در ادامه ضمن دعوت از دست اندركاران بخش حمل و نقل كالای استان برای همكاری و تعامل دراين حوزه گفت: به منظور جلوگيری از تخلف احتمالی در اجرای قوانين و مقررات ازاین پس شركت های حمل و نقل كالا باید نسبت به عقد قرارداد با شركت های توليدی دقت کرده و ضوابط زمان تاسيس شركت های حمل و نقل، تمديد به موقع پروانه فعاليت شركت، كنترل مدير فنی شركت برای صحت و سلامت وسايل نقليه باربری قبل از بارگيری را رعایت کنند.

فقیهی بیان کرد: حضور مستمر مديرعامل شركت ها درمحل دفاتر شركت و پاسخگويی در موارد لزوم، درج صحيح مندرجات و كرايه حمل در بارنامه ها، حذف واسطه گری و دلالی برخی افراد سودجو، حمل الزامی بار با بارنامه دولتی، رعايت حوزه فعاليت توسط شركت های حمل و نقل كالا، توجه مديران شركت های حمل و نقل به بخشنامه ها و ارتباط مستمر با انجمن مربوط از دیگر اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآورشد: چنانچه در اين حوزه تخلفی مشاهده شود در كميسيون مربوطه مطرح شده و مورد رسيدگی و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

در ادامه اين جلسه رضا ميرزاخانی و سيد جلال موسوی روسای انجمن های صنفی شركت های حمل و نقل و رانندگان كالای استان هم در خصوص مسئوليت پذيری و تعامل و همكاری دست اندركاران حوزه حمل و نقل كالای استان قزوين در چارچوب قوانين حمل و نقل جاده ای مطالبی بیان کردند.