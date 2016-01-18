بلوار پیامبر اعظم(ص) در قم احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: دشمنان در دنیا چندین سال برای اینکه اسلام هراسی و ایران هراسی را جا بیندازند تمام تلاششان را انجام دادند.

وی ادامه داد: دشمنی‌هایی که با ایران می‌شود اثبات می‌کند که جریان تشیع با جریان‌های دیگر تفاوت معنا داری دارد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت همدلی میان دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: یک مجموعه وقتی می‌تواند موفق باشد که اعضای آن با یکدیگر رفیق بوده و درباره همدیگر صادق باشند.

وی ادامه داد: در این عرصه انتقاد هم بسیار چیز خوبی است و این نقدهای سازنده است که انسان رشد می‌کند.

صادقی افزود: اگر قرار است بخواهیم استان موفقی داشته باشیم همه کسانی که در همه رده‌ها هستند باید با هم هماهنگ باشند. اگر رفاقت باشد نیاز به حرف زدن زیاد نیست و هماهنگی ایجاد نمی‌شود ولی اگر خط کشی‌ها وجود داشته باشد هیچکس سودی نمي‌برد.

بخشی از تنش‌های قم میراث مدیریت قبل بود

وی با اشاره به تلاش‌هایی که برای ایجاد همدلی در استان انجام داده گفت: ابتدا که آمدم متوجه شدم که تنش‌هایی در استان وجود دارد که بخشی از آن میراث مدیریت قبل بود.

استاندار قم با بیان اینکه تلاشمان این بود که جلب اعتماد کنیم، افزود: ما از انتقاد استقبال می‌کنیم و اگر طلب کمکی از ما داشته باشید از جایگاه قانونی انجام خواهیم داد.

صادقی به کارهای نیمه تمام مانده شهرداری اشاره کرد و گفت: در زمینه‌هایی در شهر می‌توانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم تا به وسیله آن کارها پیش برود.

وی ابراز کرد: بلوار پیامبر اعظم(ص) چند سال است که آماده شده اما چرا سرمایه‌گذاری برای احیای این پروژه صورت نگرفته است؟