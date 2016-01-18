مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز (دوشنبه) جهت تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد.

دیدار حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از برنامه های سفر آمانو به تهران است.

علی اکبرصالحی در حاشیه نشست خبری رئیس جمهور با رسانه ها با اشاره به سفر آمانو به تهران گفت: رئیس آژانس بین المللی هسته ای علاقه مند بود که به کشور ما سفر کند و این اتفاق افتاد. این سفر جنبه تشریفاتی دارد و در این سفر آمانو پس از عملیاتی شدن برجام، با رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.

صالحی سفر آمانو به ایران را در جهت تقویت و توسعه همکاری های ایران و آژانس دانست و افزود: آژانس در بعد خدمت رسانی به اعضا نیز فعال است؛ لذا بعد از اجرای برجام همکاری های ما به مانند گذشته ادامه و توسعه خواهد یافت.