پیشکسوت مطبوعات ایلام دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحیاتی پیشکسوت مطبوعات در ایلام پس از تحمل‌ ماه‌ها رنج کسالت دار فانی را وداع گفت، قرار است تا ساعاتی دیگر مراسم تشییع و خاکسپاری این پیشکسوت مطبوعات با حضور همکاران و خانواده داغدارش در مزار بهشت رضای ایلام برپا شود.

پیرمطبوعات ایلام به علت کهولت سن در بیمارستان بستری شده و در سن ۷۶ سالگی عصر دیروز دار فانی را وداع گفت.

مرحوم علی پیرحیاتی در روزنامه‌های اطلاعات و جام‌جم طی دهه‌های گذشته خدمات ارزنده‌ای را به مردم استان ایلام و جامعه بزرگ و فرهیخته رسانه‌ای استان ایلام ارائه کرد.