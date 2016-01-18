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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

مسابقات انتخابی المپیک - قطر؛

شایعه در اردوی سوریه قبل از بازی با قطر/یک بازیکن دوحه را ترک کرد

شایعه در اردوی سوریه قبل از بازی با قطر/یک بازیکن دوحه را ترک کرد

خبر ترک قطر توسط ستاره تیم فوتبال امید سوریه قبل از بازی با قطر در حالی هواداران این تیم را نگران کرده که مسئولان این تیم این خبر را تکذیب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک از ساعت ۲۰ امروز دوشنبه تیم قطر با سوریه و تیم ایران با چین بازی خواهد کرد تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شود.

این در حالی است که در شبکه های اجتماعی سوریه خبری دست به دست می‌شود که نگرانی هواداران این تیم را در پی داشته است. طبق اعلام رسانه‌های کشورهای عربی شایعه شده است که «محمود المواس» ستاره تیم امید سوریه دوحه را قبل از بازی با قطر ترک کرده و تیم سوریه را در بازی آخر که برای این تیم جنبه حیاتی دارد، تنها گذاشته است.

این خبری است که مسئول رسانه‌ای تیم سوریه تکذیب و اعلام کرد که برد سوریه مقابل چین روحیه بازیکنان این تیم را بالا برده است و تمام بازیکنان برای بازی آخر مقابل قطر آماده هستند.

کد مطلب 3027416

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