ورود سامانه بارشی به زنجان

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو افزود: سامانه بارشی از بعد از ظهر امروز وارد استان زنجان می شود.

وی اظهار کرد: در استان وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود که مردم عزیز استان از تردد در ساختمانهای نیمه کاره جلوگیری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان از کاهش دما در زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: آببر با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین و قیدار با ۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند.

وی دمای فعلی زنجان را ۹ درجه سانتیگراد عنوان کرد و افزود: دمای زنجان نسبت به دیروز درهمین ساعت دو درجه سردتر شده است.