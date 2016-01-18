رشد ۶۸ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد محسنی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع ۳۲ هزار و ۳۹۳ تن کالا در بندر جاسک تخلیه و بارگیری شد.

وی ضمن اشاره به حجم تردد شناورهای فلزی در این بندر، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، تردد شناورهای فلزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۳ درصد رشد داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر بندر جاسک را یک بندر چند منظوره دانست و گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد و ارائه راهکارهای عملی برای رونق بنادر شرق، زیرساخت های مناسبی توسط سازمان بنادر در آن منطقه ایجاد شد.

محسنی اضافه کرد: این اقدامات دستاوردهای خوبی به دنبال داشت که از جمله آن می توان به رشد ۳۳ درصدی درآمد بندر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد. از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴هزار و ۸۰۰ کامیون حامل بار به این بندر تردد داشته است.