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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

زنجان ۷ روز هوای ناسالم داشته است

زنجان ۷ روز هوای ناسالم داشته است

زنجان- رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: طی ۹ ماه سال جاری زنجان هفت روز هوای ناسالم داشته است.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز سال جاری تاکنون هفت روز از آسمان استان زنجان ناسالم  برای افراد جامعه هدف همانند خردسالان، سالمندان و بیمارها بوده است. 

وی اظهار کرد:  طی ۹ ماه سال جاری یک روز هم هوای ناسالم برای تمام افراد سالم در استان زنجان بوده است و ذرات معلق عامل آلایندگی بوده است. 

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس از جمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است. 

وی افزود: براساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است. 

اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.

کد مطلب 3027425

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