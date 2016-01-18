بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش باید ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ۲۸ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ برای وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است، گفت: اگر دولت می خواهد سند تحول بنیادین اجرا و مشکلات فرهنگیان حل شود و آموزش و پرورش یک سامان نسبی پیدا کند باید بیشتر از این مبلغ پیشنهاد می داد. پیشنهاد بنده این بود که باید بودجه این وزارتخانه ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی افزود: این افزایش بودجه ای دولت برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته همان افزایش ۱۲ درصدی است که برای دیگر نهادها نیز داده شده است و دولت نباید دیگر منتی بر نظام تعلیم و تربیت بگذارد. برای فرایند آموزش، کیفیت بخشی و برنامه های آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین این افزایش اعتبار تاثیری ندارد بلکه اثر منفی هم خواهد گذاشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گویا به این موضوع که آموزش و پرورش سنگ بنای آینده کشور است اعتقادی نداریم، اگر داشتیم توجه بیشتر به نظام تعلیم و تربیت می شد. اگر هم علم ظاهری داریم ایمان و باور به این موضوع وجود ندارد و دولت نمی تواند با این افزایش ۱۲ درصدی منتی بر نظام تعلیم و تربیت بگذارد.

جعفری درباره سرانه دانش آموزی که برای اولین بار در اعتبارات آموزش و پرورش دیده شده است نیز بیان کرد: اگر بودجه برای سرانه دانش آموزان گذاشته شود اقدام مطلوبی است اما باید اجرا شود. البته ۱۳ میلیون دانش آموز وجود دارد باید اعتبار مناسبی را در نظر بگیرند و ۱۵۰ میلیارد تومان کفایت نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار ۲۸ هزار میلیارد بیشتر برای الزاماتی همانند واریز حقوق است و به دیگر مسائل توجه نشده است و همچنان فکری برای مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در اعتبارات آموزش وپرورش نشده است.