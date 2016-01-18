لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی پس از یک ساعت جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اطلاعات برای بررسی وضعیت امنیتی منطقه رأس ساعت ۹ با حضور ۲۲۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش است که از شورای نگهبان اعاده شده است.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این بررسی تقاضای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این بررسی سئوال حلیمه عالی نماینده زابل از وزیر آموزش و پرورش در خصوص انتصابات سیاسی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده نائین از سئوالش از وزیر راه و شهرسازی انصراف داد.