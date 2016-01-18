بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی در کرمان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری سلامت استان کرمان، با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت اظهار کرد: سلامت یکی از مهم ترین اولویت های دولت یازدهم است.

رزم حسینی گفت: در حال حاضر استان کرمان به سه هزار تحت بیمارستانی نیاز دارد و باید در راستای رفع کمبودهای این حوزه گام برداریم.

وی خواستار حضور پررنگ خیرین در این عرصه شد و گفت: اسدالله زنگی آبادی یکی از خیرین کرمان است که آمادگی همکاری در این حوزه را دارد و طرح احداث بیمارستان تخصصی توسط این خیر با سرمایه گذاری۱۰۰ میلیارد تومانی اجرا می شود.

استاندار کرمان به مشکلات و موانع موجود بر سر راه انجام طرح ها اشاره و تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات سد راه ما شوند و استانداری نیز همکاری لازم در این خصوص را مطابق با قانون انجام خواهد داد.

رزم حسینی ادامه داد: خیرین می توانند برای ساخت بیمارستان مغز و اعصاب افضلی پور که آماده احداث است اقدام کنند.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای در خصوص راه اندازی پنج هزار تخت بیمارستانی در کشور توسط قرارگاه خاتم الانبیاء افزود: همچنین قرارگاه خاتم الانبیاء در نظر دارد بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی در کرمان احداث کند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه در این تفاهم نامه ۷۰ درصد املاک و ۳۰ درصد پول است، گفت: در این خصوص امکان در اختیار گذاشتن املاک توسط یکی از سرمایه گذاران استان کرمان وجود دارد.