قرچک آماده جذب سرمایه گذاران کشاورزی و صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مسعود مرسل پور در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های موجود اقتصادی در شهرستان قرچک اظهار داشت: شهرستان قرچک از موقعیت جغرافیایی و ویژگی ها و پتانسیل های بالای اقتصادی برخوردار است که می تواند زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کند.

فرماندار قرچک افزود: اقدامات خوبی در زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهرستان قرچک انجام شده و این منطقه، آماده حضور و فعالیت فعالان اقتصادی و تولیدی در بخش های مختلف است.

وی با تأکید بر این نکته که حضور سرمایه گذاران باعث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه منطقه خواهد شد، گفت: بطور قطع حضور سرمایه گذاران زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر شهرستان قرچک را فراهم می آورد.

مرسل پور یادآور شد: با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه کشاورزی و صنعتی شهرستان قرچک وجود دارد، مسئولان از حضور سرمایه گذاران این حوزه استقبال کرده و برای رونق این بخش همکاری لازم را می کند.

فرماندار قرچک گفت: شهرک صنعتی قرچک یک ظرفیت بالا برای حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و تولیدی بوده و شهرک صنعتی قرچک در میان شهرکهای صنعتی استان تهران از ظرفیت بهتری به دلیل نزدیکی به پایتخت برخوردار است.

وی ادامه داد: زیرساخت های لازم در شهرک صنعتی قرچک برای حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شده و امروز برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این شهرک اقدامات خوبی صورت گرفته است.