به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام سعید روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم که با حضور استاندار و شهردار قم برگزار شد، با ذکر مثالی از جایگاه فرهنگ در نظام تعلیم و تربیت کشور ما ابراز داشت: در مدرسه کارهای فرهنگی و تربیتی را یک نفر واگذار می‌کنند به نام مربی پرورشی و بقیه معلمان به مباحث خودشان می‌پردازند و کاری به مباحث تربیتی ندارند. مدیر و ناظم هم جاهایی که باید توجه لازم را داشته باشند، دروسی مانند فیزیک و ریاضی را مقدم می‌شمارند و مباحث تربیتی را اولویت آخر می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان هم چنین حالتی دیده می‌شود، افزود: وقتی که مباحث فرهنگی خاص یک سری از دستگاه‌ها شد و باقی دستگاه‌ها توجهی نداشتند و استاندار هم در مواقعی که بخواهد بودجه را تخصیص دهد کمتر به فرهنگ توجه کند، چنین وضعی به وجود می‌آید.

رئیس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای شهر قم گفت: در استان قم که استان فرهنگی است که باید در عرصه فرهنگ الگو باشد یک سری مسائلی مانند رتبه طلاق و اعتیاد در سطح کشور ... می‌بینیم که این هشدار دهنده است.

وی ادامه داد: افزون بر اینها معضل حجاب در استان قم است که اعضای محترم کمیسیون فرهنگی معتقدند وضع حجاب و عفاف روز به روز بدتر می‌شود.

روحانی با بیان اینکه باید نسبت به اینگونه مسائل توجه بیشتری صورت بگیرد، گفت: البته استانداری کارهایی انجام داده که باید تشکر کرد اما خروجی این اقدامات در سطح شهر قم دیده نمی‌شود و هیچکس را راضی نمی‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی در قم بسیارند اما خیلی‌ از آنها برای قم فعالیت نمی‌کنند و این نباید ما را به اشتباه بیندازد که این دستگاه‌ها وظیفه ساماندهی فرهنگ به استان را دارند چراکه محدوده فعالیت این دستگاه‌ها ملی و بین‌المللی است.

لزوم رفع سد معبر

سخنگوی شورای شهر قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از پدیده‌های نامبارک شهر ما مسئله سد معبر است که سیما و منظر شهر ما را به هم ریخته است، گفت: قانون برای شهرداری مسئله رفع سد معبر را پیش‌بینی کرده اما برای ساماندهی آن قانون ساکت است و مشخص نیست که کدام دستگاه باید این کار را انجام دهد.

نعمت‌الله عواطف رستمی افزود: اخیراً اقداماتی شده برای اینکه وانت‌بارها در چند نقطه از شهر قم مستقر شوند اما این کفاف شهر را نمی‌دهند.

وی ادامه داد: همه نهادهایی که مسئولیتی در شهر دارند باید به این مسئله توجه داشته و برای رفع این پدیده اقدام کنند تا شهر ما زیبا شود.

حرکت به سوی مدیریت واحد شهری

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه بر لزوم حرکت به سمت مدیریت واحد شهری یا مدیریت هماهنگ شهری تأکید کرد و ابراز داشت: این موضوع در قوانین توسعه ذکر شده اما دولت‌ها حاضر نیستند که این تصدی‌ها را از خود جدا کرده و به مدیریت محلی واگذار کنند.

عباس ذاکریان با اشاره به اینکه مدیریت استان‌ها می‌توانند به طور مستقل بخشی از این مسئله را ایجاد کنند گفت: در شورای تأمین شهرستان مشهد تصمیم گرفته بودند که مدیریت بحران در مناسبت‌ها کامل به شهرداری واگذار شود که این موضوع گام خوبی برای رفتن به سمت مدیریت واحد شهری است.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای نظم و انضباط اجتماعی، اظهار داشت: الان وضعیت ظاهری شهر ما اصلاً در شأن کریمه اهل بیت(ع)، ام القرای جهان تشیع و ویترین نظام اسلامی نیست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این مشکلات با تصمیمات مدیریتی قابل حل است، گفت: امنیت روانی جامعه در شهر قم در مخاطره است و تعداد بسیار بالای وانت‌بارهایی که بالای ۸۰ درصد آن از شهرهای دیگر می‌آیند برای ما مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

ذاکریان افزود: با توجه به وسعت حاکمیتی که در قانون در شورای تأمین برای استاندار پیش‌بینی شده آن شورا می‌تواند در این مسائل تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله آلودگی هوا یکی از مشکلات شهر قم شده، اظهار داشت: کویرزایی هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: اگر زمین و آب در اختیار شهرداری قرار بگیرد شهرداری به سمت توسعه فضای سبز و ایجاد کمربند سبز خواهد رفت.

دولت سهم خود را بپردازد

وی با اشاره به اینکه در آستانه تصویب بودجه سال ۹۵ هستیم گفت: نقش قم در بودجه ۹۵ و برنامه پنج ساله باید دیده شود و حاکمیت باید برای معنویت مردم هزینه کند.

به گفته ذاکریان، اگر دولت سهم خود را در قم نپردازد شهر به سمت اقتصادی شدن و فروش تراکم و توسعه تجاری‌ها می‌رود که اینها با ماهیت قم در تضاد است.

وی ادامه داد: در توسعه زیرساخت‌های زیارتی باید حرکت جدی ایجاد شود که در این عرصه هم مشکلات بسیاری دارد.

محمد رضا ملکی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در جریان اجرای پروژه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س)، ۸۹ تومان میلیارد از املاک شهرداری در تملک دولت قرا رگرفته گفت: ۴۳۴ میلیارد تومان معوقات هم از قبل وجود داشت.

وی با اشاره به طلب ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری از دولت در زمینه سهم سوخت ادامه داد: در زمینه جرایم رانندگی هم دولت به شهرداری قم بدهکار است.

این عضو شورای شهر قم افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به ما می‌شود که بابت این ماهیانه ۱۲ و نیم میلیارد تومان سود به بانک‌هایی می‌دهیم که بیشتر دولتی هستند.

وی با بیان اینکه اگر این ۵۰۰ میلیارد تومان وارد سیستم شهرداری شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، گفت: حداقل اگر پولی ندارید که به شهرداری بدهید با بدهی‌های بانکی تهاتر کنید.