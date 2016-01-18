طرح توسعه حرم احمد بن اسحاق (ره) ۶ ماه دیگر به بهره برداری می رسد

جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۱۲۶ پروژه عمرانی و خدماتی از محل اعتبارات ملی و استانی در شهرستان سرپل ذهاب خبرداد.

وی افزود: تاکنون به صورت میانگین ۷۵ درصد اعتبارات مورد نیاز پروژ ها به آنها تخصیص داده شده است و هم اکنون به صورت میانگین از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار هستند.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: این پروژه ها در زمینه های ورزشی، آموزشی، فرهنگی، راه، گازرسانی به روستاها، اجرای طرح های هادی روستایی و مساجد تعریف شده است.

وی از اجرای طرح توسعه احمد بن اسحاق به عنوان یکی از پروژه های مهم این شهرستان یاد کرد و افزود: هدف از اجرای پروژه های مذکور عمران شهری و روستایی شهرستان سرپل ذهاب است.

فرماندار سرپل ذهاب افزود: طرح توسعه احمد بن اسحقاق نیز طی یک برنامه زمابندی یکساله در حال اجراست و امیدواریم در کمتر از شش ماه آینده به بهره برداری برسد.

حیدری از افتتاح و بهره برداری از تعدادی از این پروژه ها در دهه فجر خبرداد و گفت: امیدواریم با افتتاح این پروژه ها مردم شهرستان سرپل ذهاب نهایت بهره برداری را از آن ببرند.

افتتاح ۲۰ کیلومتر راه آسفالت شهری طی دهه فجر

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب یکی از پروژه های آماده افتتاح این شهرستان را هنرستان ۱۲ کلاسه الزهرا اعلام کرد و گفت: یک سالن سرپوشیده استخر ورزشی را نیز داریم که در مراحل پایانی است.

حیدری از آماده بودن بیش از ۲۰ کیلومتر آسفالت شهری این شهرستان خبرداد که دهه فجر به بهره برداری برسد.

وی گفت: پروژه هایی نیز در حوزه آموزشی و راه در این شهرستان داریم در مراحل پایانی کار است و امیدواریم طی این دهه به بهره برداری برسد.