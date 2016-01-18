صلاحیت ۱۵۶ داوطلب مجلس در آذربایجان غربی تأیید شد

کریم قنبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره از انتخابات در مجموع ۴۴۴ نفر داوطلب با حضور در فرمانداری‌های آذربایجان غربی نام نویسی کرده بودند افزود: از این تعداد صلاحیت ۳۵ درصد تأیید، ۳۶ درصد رد، ۲۴ درصد عدم احراز شد و پنج درصد نیز انصراف دادند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به آمار موجود ۱۵۶ نفر در مجموع تأیید صلاحیت و ۱۶۰ نفر نیز رد صلاحیت شدند عنوان کرد: صلاحیت ۱۰۷ نفر در هیات نظارت استانی احراز نشد و ۲۱ نفر نیز پس از ثبت نام از ادامه حضور در رقابت انتخابات انصراف دادند.

مسئول هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: صلاحیت داوطلبانی که بر اساس رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات احراز نشده است، بر اساس قانون انتخابات می‌توانند برای اعتراض به رأی صادر شده در روزهای یکشنبه ۲۷ دی تا سه شنبه ۲۹ دی از ساعت هشت صبح تا ۱۶ در تهران به ورزشگاه تختی و در ارومیه به سالن شماره ۳ محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی واقع در پارک جنگلی مراجعه و پس از تکمیل فرم شکایت، رسید دریافت کنند.

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۴۴۴ نفر در شهرستان‌های ۱۷ گانه آذربایجان غربی کاندیدا شده بودند.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت‌های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان‌های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی هستند.

پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه اسامی قطعی نامزدهای تأیید شده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور به مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام خواهد شد و یک روز بعد، این اسامی توسط فرمانداران حوزه‌های انتخابیه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آن‌ها را از تاریخ ۲۹ بهمن آغاز تا ۵ اسفند ادامه خواهد داشت و روز ۶ اسفند هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها و طرفدارانشان ممنوع خواهد بود.

۲۴ ساعت پس از پایان مهلت قانونی تبلیغات یعنی هفتم اسفندماه انتخابات برگزار می‌شود.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توأم در سراسر کشور برگزار می‌شود.