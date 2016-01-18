استقبال احمد توکلی از تشکیل «ستاد دانشجویی شفافیت در مجلس»

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی طی نامه ای از تشکیل ستاد دانشجویی شفافیت در مجلس شورای اسلامی استقبال کرد.

متن این نامه یه شرح زیر است:

«تشکل های دانشجویی هفته گذشته برای اعتمادسازی در کشور و تحقق شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت حرکت تحسین­ برانگیزی را آغاز کردند که امید را در دل همه خیرخواهان اسلام و ایران و مردمان شریف این سرزمین زنده می ­سازد.

ستاد دانشجویی شفافیت در مجلس شورای اسلامی با هم­ اندیشی دانشجویان فکور و مشفق پیشنهادهای ارزنده ­ای را برای کارگزاران نظام ارائه نموده ­اند و بدون استفاده از مؤلفه ­های الزام­ آور مسئولین را تشویق به شفاف سازی بیشتر در عملکرد خود کردند. این نوع نگاه در فرهنگ ما ستودنی است. این حرکت، چاره­ جویی برای پالایش قوه قانونگذاری از فساد و مصون ساختن آن در برابر این بلای بیخ و بن سوز است. متاسفانه دلایل مختلفی از جمله اقتصاد دولتی، اقتصاد نفتی، بی انضباطی مالی و بی­ تقوایی، رفاه طلبی و آزمندی برخی مسئولان، فساد را به مرحله حادی رسانده است. حدود ۱۴ سال از فرمان نجات بخش رهبر فرزانه ما در مبارزه همه جانبه با فساد می گذرد. زمانی که با هزینه بسیار کمتری دفع و رفع این بلیه میسر بود. افسوس که مسئولانِ مخاطب پیام به تکلیف خود عمل نکردند. اما مبارزه با باطل هیچ گاه ناممکن نمی شود. ابتکار دانشجویان با چنین اعتقاد درستی آغاز شده است و سه ویژگی مهم دارد:

حرکت قابل تقدیر دانشجویان بنا را بر شفاف سازی ابعادی از شخصیت سیاستمداران نهاده است که آشکار شدن آن­ها به مردم امکان نظارت می دهد و این خود به منزله زرهی برای حفاظت خادمان ملت از آلودگی عمل می کند.

ویژگی دوم انتخاب اقدامات پیشگیرانه و داوطلبانه سیاستمداران است. شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به آسانی بتوانند بدانند که چه اتفاقی دارد می افتد، شفافیت بر بازبودن، امکان برقراری ارتباط و قابل محاسبه بودن دلالت می کند.

این اقدام ضد فساد را از نامزدهای انتخابات مجلس آغاز کرده اند. مجلس جایی است که در باره آن امام -رضوان خدا بر او باد- فرمود مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح یا فساد می‌برد. به دلیل این نقش تعیین کننده، سلامت مجلس از اهم مسائل کشور است. پس باید داوطلبان انتخابات و نمایندگان با صداقت و بدون الزام قانونی راضی باشند که مردم از درآمد و دارایی آنان، یا مواضع و آراء آنان مطلع باشند تا بتوانند رفتار آنان را پیش و پس از کسب قدرت با هم بسنجند. این، پیش و بیش از آن که برای جامعه مفید بلکه ضروری باشد برای شخص سیاستمدار نجات بخش خواهد بود.

سازمان مردم نهاد “دیده ­بان شفافیت و عدالت” ضمن تشکر و سپاس از این عزیزان به خاطر راه­ اندازی وب­ سایتی جهت ارائه عملکرد مجلس شورای اسلامی که شیوه ای است مؤثر در جهت رسیدن به شعار حاکمیت پاسخگو، حمایت صمیمانه خود را از این طرح اعلام می­ دارد. بی ­تردید حمایت نخبگان و اساتید و همه دست­اندرکاران دلسوز در تقویت چنین فعالیت سازنده و راه گشایی می­ تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف این حرکت عظیم داشته باشد.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت»

۱۳۹۴/۱۰/۲۷