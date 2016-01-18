واژگونی خودرو درمحور ایرانشهر دو کشته و پنج مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محمد رضا کورسی در این باره اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در ساعت ۱۸:۳۰ امروز در کیلومتر ۱۵۵محور ایرانشهر - بم بلافاصله ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ حامل افاغنه غیر مجاز در محور ایرانشهر - بم به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد.

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان افزود:مصدومان این حادثه به وسیله یک دستگاه آمبولانس برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای دو فرماندهی پلیس راه شمال و جنوب است.