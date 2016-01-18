آماده شدن مقدمات لازم برای اجرایی شدن پروژه خط لوله صلح

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، بعد از لغو تحریم ها علیه ایران، دولت اسلام آباد در حال آماده سازی پیش نویس های لازم درجهت افزایش روابط تجاری- اقتصادی با ایران است.

با برداشته شدن تحریم ها ی ایران، مسیرها برای اجرایی شدن خط لوله گاز صلح ایران- پاکستان هموار می گردند و از سوی دیگرددولت پاکستان به واردات ۳۰۰۰ مگاوات برق از ایران به پاکستان می اندیشد.

شبکه خبری «سما» نیز طی خبری بیان داشت که «شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به زودی برا ی انجام مقدمات لازم درجهت ازسرگیری پروژه خط لوله صلح ایران- پاکستان، به ایران سفر می کند.

مطابق با مستندات رسمی و دولتی، پاکستان پیش از برداشته شدن تحریم های جهانی نیز شرایط را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران فراهم کرده بود و در این راستا «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در سال ۲۰۱۴به تهران سفر کرد و پس از دیدار و مذاکره با سران ایران، برای گسترش روابط و افزایش حجم تجارت سالانه به ۵ میلیارد دلاربه توافق رسیدند.