افشاگری یک خبرنگار درباره خاندان قطر

خبرگزاری تسنیم نوشت: محمد فهمی در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز اسرار زیادی را درباره قطر و خاندان حاکم در آن برملا کرد و نوشت قطریها که در تلاش برای دستیابی به بیشترین میزان از آزادی بیان و دموکراسی در کشور نفت خیز خود هستند، با آینده ای بدتر مواجه خواهند شد.

وی به حمله علیه فهد بن عبدالله آل ثانی پسر عمومی تمیم بن حمد آل ثانی امیر کنونی قطر اشاره کرد و نوشت: صدور حکم هفت سال زندان برای فهد بن عبدالله آل ثانی، این نگرانی را ایجاد می کند که مسئولان قطری اقدامات سرکوبگرانه بیشتری علیه مخالفان انجام دهند.

محمد فهمی تاکید کرد: درباره پرونده فهد بن عبدالله آل ثانی روایت های ضد و نقیض زیادی وجود دارد. درحالی که مسئولان قطری گفتند که فهد برای آزاد کردن فرزندش به یک مرکز پلیس یورش برده است؛ شاهدان عینی و اعضای خانواده اش گفتند این پلیس بود که با خودروهای زرهی به کاخ فهد در شهر دوحه یورش برد و وی و فرزندانش مورد ضرب و جرح شدید از سوی پلیس قطر قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: بعد از دست اندازی دولت قطر بر مقداری از اراضی موروثی فهد بن عبدالله آل ثانی، وی وارد درگیری و کشمکش طولانی با دولت قطر شد و فعال حقوقی قطری گفتند که بازداشت و زندانی فهد، انتقام گرفتن از وی به خاطر فعالیت های سیاسی او علیه تیمم بن حمد امیر قطر به شمار می رود.