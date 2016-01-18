خبرگزاری ایسنا نوشت: افشار فروتن - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی - درباره تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها در بازار موبایل کشور اظهار کرد: طبیعی است که بحث قیمت گوشی و لوازم جانبی آن ارتباط مستقیمی با نرخ ارز داشته باشد که در این زمینه ثبات نرخ ارز در بازار گوشی تاثیر‌گذار خواهد بود.

او ادامه داد: به دنبال لغو تحریم‌ها امکان ارتباط مستقیم و فعالیت نمایندگی برندهای مختلف در کشور ایجاد می‌شود که این موضوع می‌تواند در بحث رونق بازار گوشی تاثیرات خاص خود را به دنبال داشته باشد که طبیعتا بازار سیم‌کارت هم از این مساله تاثیری گرفته و دستخوش تغییر می‌شود.

فروتن در عین حال به تعرفه واردات تلفن همراه اشاره کرد و گفت: البته پس از ورود نمایندگی‌های مختلف به کشور لازم است تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هم مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که این مساله امری اجتناب‌ناپذیر است.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: در خصوص تعرفه‌های وارداتی نیز پیگیری‌های متعددی انجام دادیم و در آینده نیز نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده و نقطه نظرات خود را به مسوولین منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به زمانی که تعرفه‌های واردات‌ گوشی از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد رسید، گفت: ما در آن دوره هم تاکید کردیم که برای مقابله با قاچاق گوشی لازم است این تعرفه‌ها به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، اما اکنون که این تعرفه‌ها به ۱۰ درصد رسیده با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده در نهایت هزینه آنها به ۲۰ درصد می‌رسد که این موضوع برای افرادی که دغدغه ساماندهی و مبارزه با واردات قاچاق را دارند قطعا موضوع مهمی به‌شمار می‌رود.

فروتن در پایان درباره تاثیری که ممکن است لغو تحریم‌ها بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه برجای بگذارد، گفت: با وجود آنکه در حال حاضر فعالیت غیرقانونی برای واردات گوشی بسیار زیاد است، فعالان این بازار به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد حتی پس از افزایش نرخ ارز قیمت گوشی‌های خود را افزایش نداده و تلاش کردند شرایط بازار را بهبود بخشند. حال هم پس از برداشتن تحریم‌ها در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند ممکن است قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز متناسب با آن کاهشی را به دنبال داشته باشد.