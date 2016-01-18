به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب شامگاه یکشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وظایفی که شورا به عهده کمیسیون‌ها می‌گذارد ابراز داشت: رویه این است که در ابتدای آغاز کار هر دوره شورا وضعیت فعلی شهر را بررسی کامل می‌کنیم که این اتفاق در آغاز شورای چهارم هم افتاد.

وی ادامه داد: در این دوره با توجه به ظرفیت خوبی که در کمیسیون امور زیربنایی داشتیم، تلاش کردیم برای چهار سال آینده تصمیمات زیربنایی بگیریم. ابتدا سعی کردیم پروژه‌های اصلی شهر را شناسایی کرده و شهرداری را به آنها آگاه کنیم.

ناقص بودن شبکه معابر

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی شهر قم این است که هنوز شبکه دسترسی آن کامل نیست و در خیابان‌های اصلی مانند خیابان فردوسی و خیابان جمهوری نقص دارد.

وی گفت: در بررسی‌های ما برخی شوارع که از آن غفلت شده بود آمد در اولویت‌ها و اقدامات شهرداری سمت و سوی منطقی‌تری گرفت.

به عقیده سعادت طلب، موضوع دیگری که به نظر می‌رسد شهر در آن نیاز به سیاست‌گذاری دارد، ساختمان‌های شهر است که توسط طرح تفصیلی تعیین تکلیف می‌شود.

ایجاد پهنه ویلایی در طرح تفصیلی

وی افزود: طرح تفصیلی با شروع کار شورای چهارم ابلاغ شد و اتفاقات مبارکی در طرح افتاد که از مهم‌ترین آن ایجاد پهنه ویلایی در طرح تفصیلی بود که هویت و فرهنگ ما را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه موضوع دیگر مسئله کنترل ساخت و ساز از نظر تراکم و سیمای شهری است خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند بافت فرسوده و بافت ارزشمند از مسائل مهم است که با هم همپوشانی دارد و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه در شهر قم گاهی بناهایی که واجد ارزش هستند را با دید فرسوده بودن می‌بینیم، گفت: خیلی‌ها اعتقاد دارند که در شهر قم دیگر بافتی به عنوان بافت تاریخی نداریم چرا که خیابان‌ها این بافت‌ها را از بین برده است.

وجود سکونت‌گاه‌های نابسامان در قم

سعادت طلب به مسئله سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در شهر قم اشاره کرد و افزود: در قم البته مشکل دیگری داریم و آن هم سکونت‌گاه‌های نابسامان است یعنی داخل محدوده است و خدمات هم می‌گیرد اما وضعیت نابسامان دارد.

وی ادامه داد: ورودی‌های شهر هم از معضلات دیرینه شهر است و برای ما هم این موضوع از اولویت‌ها محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به وضعیت آشفته هسته مرکزی شهر قم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در هسته مرکزی پذیرای زائران و مجاوران هستیم، باید سازمان‌هایی که در هسته مرکزی خدمات می‌دهند با هم وحدت داشته باشند.

وی ابراز داشت: کسی که از بیرون وارد شهر قم می‌شود در هسته مرکزی چندان هماهنگی نمی‌بیند با اینکه معمولاً هسته مرکزی باید بهترین وضعیت را نسبت به دیگر نقاط شهر داشته باشد اما در حال حاضر در شهر قم اینطور نیست.