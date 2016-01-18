خبرگزاری ایلنا نوشت: این روزها دانش آموزان ژاپنی و برخی از طبقات دیگر جامعه بهمنظور از بین بردن فشار روانی و رها شدن از تنشهای روزانه به مدی عجیبوغریب به نام «زِنتای» روی میآورند. زنتای نام گروهی از افراد مختلف در هر ردهی سنی است که با پوشیدن لباسهای کشی تمام بدن خود را میپوشانند و در انجمنهای اینترنتی، کلوب، مهمانی شام و یا حتی در خیابان همدیگر را ملاقات میکنند.
مسخره به نظر میرسد اما این لباسهای تنگ واقعاً به کم شدن استرس کمک میکنند، زیرا چنین رفتاری احتمالاً در انجمنهای ردهبالا موردپذیرش نیست. بسیاری از پیروان زنتای این مد را نوعی رهایی از فشارهای زندگی در جامعهی ژاپن میدانند؛ جامعهی محافظهکاری که اتحاد و سنت را بر تمایلات شخصی برتری میدهد.
حس آزادی و حالت ناشناس بودن که این لباسهای کشی به افراد می دهد، باعث جذب بسیاری از مردم شده است. مردم چهره فرد را نمیبینند و خود فرد هم بهسختی چهرهی مخاطبانش را میبیند؛ بنابراین چه معلم باشید چه خادم ملت در این لباس بیهویت میشوید و واقعیت درونیتان خودش را نشان میدهد.
در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ زنتاییس در توکیو وجود دارند و روزبهروز عده بیشتری به این گروه میپیوندند.
ایکو دیابو، پروفسور دانشگاه میرای تصور میکند که مدِ پوشیدن لباسهای کشی کاملاً پوشاننده بدن ممکن است یک حس رهایی اجتماعی باشد. در ژاپن بسیاری از مردم احساس گمگشتگی میکنند؛ احساس میکنند قادر به پیدا کردن نقش خود در جامعه نیستند. آنها الگوهای انسانی بسیاری دارند و نمیدانند دنبالهرو چه کسی باشند.
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