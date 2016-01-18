عملیات مرمت آسفالت نوارهای حفاری در خرمشهر آغاز شد

محمد علی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر به نظر سنجی پیامکی انجام شده در آغاز تصدی مسئولیت خود در خرمشهر اشاره و عنوان کرد: آسفالت معابر یکی از خواسته‌های اساسی و به حق شهروندان خرمشهری است که بیش از ۸۰ درصد پیام‌های رسیده مربوط به این امر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه آسفالت معابر از حداقل خدماتی است که شهرداری در قبال شهر و شهروندان انجام می دهد، افزود: با توجه به نیاز احساس شده در این بخش، اجرای پروژه بهسازی آسفالت در معابر اصلی و فرعی و نوارهای حفاری در تمام سطح شهر که با گذشت چندین سال تاکنون اقدامی در راستای ترمیم و آسفالت آن‌ها انجام نشده است را در اولویت کار قرار دادیم.

شهردار خرمشهر همچنین از آغاز عملیات اجرایی بهسازی، مرمت و لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری در نقاط مختلف سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای بهسازی و حذف ناهمواریهای معابر و بهبود سیما و منظر شهری و تسهیل در تردد شهروندان و وسائل نقلیه است.

دوایی فر مدت زمان اجرای پروژه را ۶۰ روزه اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی آسفالت نوارهای حفاری که شامل خاکبرداری، تهیه و پخش مصالح، کوپال و بیس، تهیه و اجرای لایه آسفالت به ضخامت ۷ سانتی متر مربع خواهد بود، در سطح شهر خرمشهر اجرا و طی برنامه زمانبندی شده مقرر است تا پایان سال جاری به پایان برسد.

وی عنوان کرد: برای اجرای این پروژه دو پیمانکار برای محدوده منطقه یک و محدوده منطقه دو گرفته شده است و عملیات در خیابان حافظ نو، بلوار امیرکبیر و منطقه خلیج فارس در حال انجام است.