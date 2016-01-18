به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای به تحریم های روز گذشته آمریکا علیه اشخاص و شرکت های کشورمان واکنش نشان داد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

روز گذشته دولت آمریکا با تسلیم در برابر اراده و استقامت مردم و تعامل عزتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیر گردید در یک روز نه تنها با رفع تحریم های هسته ای، رفع موانع غیرقانونی تجارت و همکاری اقتصادی با ایران و آزاد کردن دهها میلیارد دلار سرمایه بلوکه شده ایران، زمینه های پیشرفت اقتصادی و موفقیت های سیاسی افزونتر ایران را بپذیرد؛ بلکه فراتر از آن با حل و فصل قسمتی از پرونده خریدهای نظامی پس از ۳۷ سال و پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار اصل و غرامت دیرکرد به ایران، آزادی و رفع محدودیت از ۲۸ ایرانی در ایالات متحده و ایران در برابر آزادی ۴ زندانی مورد نظر آمریکا و رفع فوری تحریم از بانک سپه فراتر از تعهدات آمریکا در برجام، بطلان و بی تاثیری سیاست فشار و تحریم خود را عملا قبول نماید.

در این شرایط، انتخاب روز رفع تحریم های ظالمانه هسته ای برای اعلام اسامی افراد و شرکت های جدید تحریم شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه برنامه دفاعی موشکی ایران تلاشی در جهت امتیاز دهی به کانون های قدرت و نفوذ زیاده خواه داخلی و خارجی است که دهه ها است سیاست خارجی ایالات متحده را گروگان گرفته اند و اینک از شکست سیاست ایران هراسی خود و استیفای حقوق هسته ای و برخورداری ایران از بخشی از منابع مالی و منافع اقتصادی خود آشفته شده و به دشمنی همه جانبه با برجام برخاسته اند.

متاسفانه دولت آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر ناچاری خود از تعظیم در برابر اراده و خواست مردم ایران و پذیرش برنامه صلح آمیز هسته ای از یک سو و لغو تحریم های ظالمانه از سویی دیگر، اعتیاد مزمن خود بر یکجانبه گرائی و تحریم های ناکارآمد را با افزودن چند شرکت به فهرست های قبلی نمایان ساخت.

بهانه گیری علیه برنامه موشکی دفاعی و بازدارنده ایران توسط آمریکا بعنوان فروشنده سالانه ده ها میلیارد دلار سلاح های پیشرفته به کشورهای منطقه، که به صورت سنتی در جنایات جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی و لبنانی و اخیرا یمنی بکار گرفته می شوند، فاقد هرگونه مشروعیت قانونی و اخلاقی است.

برنامه موشکی ایران به هیچ وجه برای قابلیت حمل سلاح هسته ای طراحی نشده و لذا با هیچ مبنای بین المللی مغایرت ندارد.

جمهوری اسلامی ایران همانگونه که پیش از این به صراحت اعلام کرده است ضمن رصد کردن دقیق اجرای تعهدات آمریکا در قالب برجام و تصميم گیری پیرامون نحوه واکنش در قالب ساز و کار مصوب هیات نظارت بر برجام، نسبت به این گونه اقدامات تبلیغاتی و ایذایی با پیگیری جدی تر برنامه قانونی موشکی و ارتقاء توانمندی های دفاعی و امنیت ملی خود پاسخ خواهد داد.

جامعه جهانی و مؤسسات اقتصادی نیز نشان داده اند که بی اعتنا به اقدامات تبلیغاتی دولت آمریکا برای ساکت کردن جنگ طلبان داخلی و خارجی، با علاقه از فرصت پساتحریم برای همکاری با ایران استفاده کرده و مردم خوب ایران ثمره تعامل هوشمندانه و استقامت عزتمندانه خود را مشاهده می کنند که البته به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان است. ساختمان تحریم فرو ریخته و بنای مجدد آن ناممکن است و جمهوری اسلامی ایران با جدیت فرصت های ناشی از برجام و سیاست تعامل سازنده خود را پیگیری خواهد کرد.