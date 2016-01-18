به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران گزارشی از جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اطلاعات ارائه داد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی امروز شاهد گزارش بسیار جامع و کاملی از طرف عزیزان وزارت اطلاعات بودیم.
وی ادامه داد: این گزارش به صورت مکتوب، تشریحی و تصویری ارائه شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اطلاعات توطئههای گروههای تکفیری را صدها کیلومتر دورتر از مرزها خنثی میکند و صدها عملیات علیه ایران در نقطه صفر خنثی شده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این وزارت اطلاعات گزارش جامعی از حمایتهای مالی، نظامی و اطلاعاتی برخی کشورهای مرتجع منطقه از گروههای تکفیری ارائه داد که اولین هدف این کشورها ناامن کردن جمهوری اسلامی بود.
مصری تصریح کرد: همچنین گزارشی از مقادیر زیادی از سلاحها و مهمات کشف شده و همچنین تروریستهای دستگیر شده ارائه شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت اطلاعات همچنین گزارشی از همکاری بزرگان اهل تسنن منطقه برای پیشگیری و خنثی کردن عملیاتهای گروهکهای تروریستی تکفیری ارائه کرد.
مصری با اشاره به قدردانی نمایندگان از هوشمندی و اقتدار وزارت اطلاعات گفت: امنیت موجود در کشور حاصل بیداری و کار شبانهروزی برادران و خواهران وزارت اطلاعات است.
وی با اشاره به عملیاتهای گروهکهای ضد انقلاب در مرزها که موجب شهادت تعدادی از مرزبانان شد، گفت: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، همه تروریستهای دخیل در این عملیاتها توسط وزارت اطلاعات به هلاکت رسیدند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز شاهد هستیم بیش از ۱۰ گروهک تروریستی علیه ایران فعالیت میکند و همه عملیاتهای آنها خنثی شده است.
مصری از مردم خواست در هر نقطهای از کشور که احتمال حضور تروریستها را میدهند، گزارش آن را به وزارت اطلاعات ارائه دهند.
وی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی همه سمپات های منطقه گفت: وزارت اطلاعات همه سمپات هایی که گروههای تکفیری میخواهند روی آنها فعالیتهای عقلی درکی انجام دهند، شناسایی کرده و خوشبختانه بانک اطلاعاتی همه سمپات ها وجود دارد و تحت نظر هستند که گول گروهکهای تروریستی را نخورند.
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