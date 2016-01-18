خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ابراهیم قیصری: در هفته‌های گذشته گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن به «افزایش چهار برابری تعرفه‌های درمانی در بیمارستان توحید جم» پرداخته شده بود.

در این گزارش بسیاری از مردم و مسئولان شهرستان جم از بابت این افزایش قیمت اظهار نگرانی کرده و خواستار بازنگری در این قیمت‌ها و کاهش آن بودند.

افزایش ۴ برابری تعرفه درمانی بیمارستان جم

طبق بررسی‌های خبرنگار مهر در جم، بخشنامه‌ای از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده که در آن تعرفه‌های بیمارستان‌های غیردانشگاهی ( بیمارستان‌هایی چون بیمارستان توحید جم که تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی نیستند) افزایش یافته است.

حبیب محمدی یکی از شهروندان جمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: آذرماه چند بار کلینیک بیمارستان توحید مراجعه کردم تعرفه پزشک با دفترچه سه‌هزار هزار تومان بود. هفته گذشته که دوباره به کلینیک مراجعه کردم تعرفه را ۱۲ هزار تومان عنوان کردند که برای من عجیب بود و خیلی غیرمنطقی است.

البته تبعیض در نوبت‌دهی به مردم جم نیز یکی دیگر از انتقادات مردم از این بیمارستان بود و اعتقاد داشتند که بیمارستان در زمینه نوبت‌دهی سونوگرافی نیز بین مردم شهرستان جم و کارکنان شرکت‌های نفتی تبعیض قائل می‌شود.

تخلفی در کار نبوده است

رئیس ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: اقدام بیمارستان در راستای اجرای بخشنامه کشوری بوده است و قطعاً در این زمینه تخلفی از سوی بیمارستان صورت نگرفته است.

مهرداد حسین زاده با اذعان به سنگین بودن هزینه ویزیت ابلاغی برای بخش اعظم خانوارهای شهرستان جم تصریح کرد: ما نیز معتقدیم بخشنامه ابلاغی با توجه به نبود بیمارستان دانشگاهی، حقوق مردم شهرستان در برخورداری از مزایای طرح تحول نظام سلامت را تأمین نمی‌کند.

رفع مشکلات تعرفه بیمارستان

فرماندار جم در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری و حل موضوع مذکور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کرد، موضوع را پیگیری و حل کردیم.

فتح‌الله نوروزی در ارتباط با سرانجام افزایش چهار برابری تعرفه های درمانی بیمارستان توحید جم و نگران های مردم در این زمینه بیان کرد: افزایش تعرفه‌های این بیمارستان را با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همچنین رئیس ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر مطرح کردم و یک جلسه نیز با همین موضوع در فرمانداری جم تشکیل شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرده است برای اجرای کامل طرح تحول سلامت در بیمارستان توحید جم همکاری می کند.

فرماندار شهرستان جم افزود: با مذاکرات انجام شده بحمدالله هزینه ها به روال قبل برگشت.