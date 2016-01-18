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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۰

پس از تحمل یک دوره کوتاه بیماری؛

رضا احدی درگذشت/ استقلال یکی از پیشکسوتانش را از دست داد

رضا احدی درگذشت/ استقلال یکی از پیشکسوتانش را از دست داد

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال پس از تحمل یک دوره کوتاه بیماری در سن ۵۳ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احدی که از چندی پیش به خاطر مشکلات ریوی و از کار افتادن کلیه ها در بستر بیماری بود و از دو روز قبل به کما رفته بود، صبح امروز دوشنبه در سن ۵۳ سالگی به دیار باقی شتافت.

رضا احدی که متولد سال ۱۳۴۱ در تهران بود، سابقه بازی در تیم های استقلال، باشگاه روت وایس اسن آلمان، ذوب آهن و پرسپولیس را در کارنامه داشت.

وی از چندی پیش به خاطر مشکلات ریوی در بیمارستان ایرانمهر بستری شد و از دو روز پیش و به دنبال از کار افتادن کلیه هایش به کما رفت و صبح امروز دوشنبه درگذشت.

این پیشکسوت فوتبال ایران ۱۳ بازی ملی و دو گل زده ملی در کارنامه دارد. ضمن اینکه در تیم های استقلال اهواز، ابومسلم خراسان، کوثر لرستان ، شهرداری زنجان و پیام مشهد مربیگری کرده است. وی در تیم های پایه باشگاه استقلال نیز سابقه مربیگری دارد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر ضایعه درگذشته این پیشکسوت استقلال را به خانواده وی و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

کد مطلب 3027475
رضا خسروي

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