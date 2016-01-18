فدراسیون کشتی ایران حضور در دو تورنمنت روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه متولیان کشتی روسیه بارها با بی‌توجهی نسبت به همکاری و تعامل با ایران و غیبت در در تورنمنت‌های کشورمان نشان دادند همچنان با ما سر ناسازگاری دارند، رسول خادم و همکارانش نیز سرانجام رسما واکنش خود را به این مساله نشان دادند.

روسها مدتهاست میدان رقابت با ایران را از تشک کشتی فراتر کرده و حتی در بحث بین المللی و دیپلماتیک این رشته نیز با ما سر جنگ دارند. آنها که پس از تغییر و تحولات مدیریتی در اتحادیه جهانی کشتی و همچنین فعالیت و نوآوری‌های بین المللی کشتی ایران، جایگاه همیشگی و مدیریتی خود در این رشته را کمی متزلزل دیدند، سیاست سنگ‌اندازی و کارشکنی را در دستور کار خود قرار دادند.

به هر حال مسئولان فدراسیون کشتی کشورمان نیز با توجه به همان مثال قدیمی که «هر رفتی، یک آمدی دارد» آب پاکی را روی دست تزارهای مغرور ریختند و رسما موضع خود را اعلام کردند. در این راستا علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی صبح امروز رسما اعلام کرد به علت عدم حضور روسها در مسابقات بین المللی داخل کشورمان، در جام‌های «پادوبنی » و «یاریگین»روسیه شرکت نكردیم و در آینده نیز حضور نخواهیم یافت.

وی با بیان اینکه رابطه ایران با کشورهای دیگر بر اساس تعامل و «احترام متقابل» است ادامه داد: از آنجا که هیچگونه تمایلی به همكاری روسیه با خودمان ندیدیم و روس‌ها در تورنمنت‌های بین المللی ما شرکت نکردند، ما هم تصمیم گرفتیم از این س در مسابقات آنها حضور نیابیم. در نتیجه به جای حضور در تورنمنت‌های روسیه، در مسابقات کشورهایی مانند بلاروس، مجارستان و اوکراین شرکت می کنیم چون آنها نیز به تعامل با كشتی ایران احترام گذاشتند و در مسابقات ما حضور داشتند.

رضایی افزود: به همین دلیل امسال در رقابتهای بین المللی تركیه نیز حضور خود را محدودتر كرده و در جام یارشادوغو ترکیه هم حضور نمی یابیم. ما به دنبال تعامل با تمام کشورهای صاحب نام دنیا هستیم اما اتوبان همکاری باید دوطرفه و برپایه احترام متقابل باشد.

رضایی با اشاره به همزمانی چندین تورنمنت بین المللی در کشورهای صاحب نام در یکماه پیش رو، گفت: به رغم همه محدودیت‌ها، با رایزنی فشرده فدراسیون ۱۷ کشور در یک سطح حداقلی در جام تختی شرکت کردند. جالب است كه تعداد تیم های شرکت کننده در جام پادوبنی روسیه، به رغم تمامی روابط روس‌ها از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بوده و طبق آمار سایت اتحادیه جهانی، کشورهای بلاروس تنها با ۴ نفر، ازبکستان با ۴ نفر و قرقیزستان با ۳ کشتی گیر در این جام شرکت داشتند. یعنی سه کشور خارجی، آن هم با ۱۱ کشتی گیر!

به هر حال رقابتهای جام تختی و غیبت روسها در این تورنمنت باعث شد تا فدراسیون کشتی کشورمان نیز موضع سخت‌تری نسبت به حریف دیرینه خود اتخاذ کند و حداقل اینکه تکلیف خود را با همتایان مدعی خود بداند.