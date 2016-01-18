رضا جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش رو بودن روز ملی هوای پاک و برنامه ریزی‌های انجام شده به این مناسبت در خرمشهر، اظهار کرد: هدف ما این است که مراسم‌ برگزار شده تنها به صورت نمادین نباشد بلکه با آموزش‌های زیست محیطی و فرهنگ سازی تاثیر مستقیمی بر پاکیزه نگه داشتن هوا و داشتن هوای پاک داشته باشند.

وی برگزاری همایش پیاده روی در روز جمعه هفته گذشته را نخستین برنامه اجرا شده به این مناسبت برشمرد و افزود: روز شنبه هفته جاری جلسه‌ای در این راستا با حضور آموزش و پرورش، شهرداری و نمایندگان برخی شرکت‌های‌ها برگزار شد و مقرر شد آموزش و پروش تعدادی از مدارس را معرفی کرده و شهرداری نیز نسبت به تهیه و عرضه ۲۰۰ نهال در بین این مدارس اقدام کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر همچنین از نواختن زنگ هوای پاک در یکی از مدارس حاشیه‌ای خرمشهر خبر داد و گفت: ۲۹ دی ماه در مدرسه «زینبیه» منطقه سرحانیه، زنگ هوای پاک نواخته خواهد شد و پس از آموزش در خصوص کاشت نهال، تعدادی نهال نیز در این مدرسه غرص خواهد شد.

جاوید با بیان اینکه در روز نخست اسفند ماه جاری مسابقه نقاشی دیواری نیز برای نونهالان تدارک دیده شده است از مشارکت بخش تولیدی برای تامین هدایای این مسابقات خبر داد.

وی از برپایی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دانشگاه علوم و فنون دریایی به عنوان دیگر برنامه در نظر گرفته شده توسط این اداره به مناسبت روز هوای پاک یاد کرد و گفت: امسال ایستگاه سنجش آلودگی هوا را در دانشگاه علوم و فنون دریایی مستقر خواهیم کرد و به سنجش ۱۵ پارامتر شاخص کیفی و ریزگرد‌ها پرداخته خواهد شد و با این اقدام سنجش در یکی دیگر از نقاط شهر نیز به صورت آنلاین انجام خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر درپایان از نهال کاری در انتهای پارک مالیات در ۳۰ دی ماه جاری و توزیع نهال در میان عموم مردم را به عنوان دیگر برنامه‌های شهرستان خرمشهر به مناسبت روز هوای پاک اعلام کرد.