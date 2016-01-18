صرفه و صلاح مردم در چیست؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- رحمت الله حافظی*: تکیه بر کرسی شورای شهر تهران گرچه پایان یک رقابت سخت بود، اما آغاز راهی سخت تر بود تا خودآزمایی دشواری از خود و باورهای خویش داشته باشیم. بی گمان قسم روز نخست آغاز به کار شورای اسلامی شهر را به یاد داریم. به یاد داریم که قسم خوردیم صرفه و صلاح مردم را در نظر بگیرم.

موضوع بررسی میزان تششعات امواج الکترومغناطیسی در شهر تهران دغدغه چندساله شورای شهر تهران است، خوشحالیم که برای بررسی این دغدغه گامی برداشته شد که بخشی از نتایج آن در صحن شورای شهر تهران ارائه شد. متن کامل این پژوهش توسط دکتر آباد یکی از اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در اختیار اینجانب قرار گرفت. پس از بررسی آن متوجه شدم که هرآنچه در صحن شورای شهر تهران قرائت و اعلام شد، همه واقعیت نبود.

گاهی منافع اشخاص یا گروه ها بر منافع ملی اولویت داده می شود و این سرآغازی برای انحطاط می باشد. بی ضرر بودن امواج و تشعشات رادیویی در سطح شهر تهران، خواسته همگان است اما باید پرسید که چقدر این مهم حقیقت دارد؟

*رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران