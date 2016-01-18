۱۴۰۰ بازرس برای صیانت از آرا انتخابات در گلستان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، عبدالقدیر کریمی در جلسه شورای اداری شهرستان گنبدکاووس گفت: برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند در گلستان، یک هزار و ۳۳۳ شعبه اخذ رای پیش بینی شده است که براساس قانون، برای هر شعبه یک بازرس انتخاب می شود.

وی بابیان اینکه علاوه بر این تعداد بازرس، براساس آیین نامه اجرایی وزارت کشور به ازای هر ۲۰ شعبه اخذ رای، یک سربازرس نیز انتخاب می شود، افزود: تاکنون یک هزار و یکصد بازرس و حدود ۷۰ سر بازرس انتخاب شدند و بقیه نیز طی چند روز آینده انتخاب خواهند شد.

کریمی اضافه کرد: انتخاب بازرسان و سربازرسان از افراد مجرب و توانمند، خوشنام و دارای تجربه برگزاری انتخابات درشهرستان های ۱۴ گانه استان گلستان انتخاب می شوند.

وی به اختصاص سهمیه برای انتخاب بازرسان ویژه برای انتخابات ازسوی وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: هنوز تعداد بازرسان ویژه برای استان گلستان مشخص نشده است اما به یقین این بازرسان متناسب با وسعت، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و سیاسی هر شهرستان انتخاب خواهند شد.

رئیس هیات بازرسی انتخابات استان گلستان هم چنین هیئت های بازرسی انتخابات را تنها ظرفیت قانونی وزارت کشور برای صیانت از آرای مردم دانست و یادآور شد: بازرسان از آغاز تا پایان رای گیری، شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و امضای آن درمحل شعب اخذ رای حضور خواهند داشت.