  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه به کمترین رقم از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در معاملات آتی روز دوشنبه متاثر از آغاز افزیش صادرات نفت ایران شد و به کمترین رقم از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسید.

در همین حال، ایران آماده افزایش صادرات ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت خود در روز است و براساس اجرای برجام می تواند هر مقدار و به هر کسی که می خواهد صادرات نفت داشته باشد.

بر همین اساس قیمت نفت دریای برنت به ۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسید و همچنان یک درصد کمتر از معاملات روز جمعه است، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۲۷ سنت کاهش به رقم ۲۹ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

کد مطلب 3027496
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها