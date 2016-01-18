قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در معاملات آتی روز دوشنبه متاثر از آغاز افزیش صادرات نفت ایران شد و به کمترین رقم از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسید.

در همین حال، ایران آماده افزایش صادرات ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت خود در روز است و براساس اجرای برجام می تواند هر مقدار و به هر کسی که می خواهد صادرات نفت داشته باشد.

بر همین اساس قیمت نفت دریای برنت به ۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسید و همچنان یک درصد کمتر از معاملات روز جمعه است، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۲۷ سنت کاهش به رقم ۲۹ دلار و ۱۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.