به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه عملیاتی شناسایی نقاط پرتصادف استان روز دوشنبه با حضور جواد حق لطفی مدیر راهداری اداره کل راه و شهر سازی استان، سرهنگ رفیعی رییس عملیات پلیس راه، پردل رییس اداره ایمنی و ترافیک حمل و نقل پایانه ها، پورهاشمی رییس اداره ایمنی و حریم راه ها و معیری رییس مرکز مدیریت راه های استان در اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

جواد حق لطفی در این جلسه گفت: در پی ابلاغ دستورالعمل از سوی کمیسیون ایمنی راههای کشور، شناسایی نقاط پر تصادف استان با مشارکت نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها و پلیس راه استان آغاز شد.

حق لطفی با تاکید بر لزوم شناسایی نقاط پر تصادف از زوایای مختلف اظهارداشت: این کارگروه با هدف بررسی و اجرای فرمول جدید کمیسیون ایمنی راههای کشور در خصوص شناسایی نقاط حادثه خیز راه ها تشکیل شده است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی انجام شده در این نشست تخصصی، مقرر شد طی یک ماه آینده با بررسی تصادفات منجر به فوت و جرح در حوزه استحفاظی استان در سالهای ۹۱ لغایت مهرماه ۹۴ نقاط پرتصادف با توجه به فرمول جدید شناسایی و تعیین شود.

وی بیان کرد: امیدواریم نتایج این اقدام منجر به تخصیص اعتبارات مناسب ملی و استانی جهت رفع نقاط شناسایی شده و در آینده نیز شاهد ادامه روند کاهشی تعداد کشته های حوادث رانندگی در استان قزوین باشیم.

حق لطفی یادآورشذ: به دلیل تردد قابل توجه خودروهای سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی استان این جاده ها از شریانهای ملی کشور تلقی می شود که افزایش ایمنی این مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: از آنجا که اصلاح نقاط حادثه خیز می تواند در کاهش تلفات و آسیب های جاده ای بسیار موثر باشد این کار با سرعت در حال بررسی است تا با شناسایی نقاط پر حادثه بتئوانیم نسبت به رفع نواقص فنی جاده و اصلاح مسیر اقدام کنیم.