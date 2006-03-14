تصميم شوراي پول و اعتبار ريسك نقدينگي بانك ها را افزايش مي دهد

شاهين شايان آراني درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر اظهارداشت:كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي ريسك نقدينگي بانك ها را به شدت افزايش مي دهد.
استاد موسسه عالي بانكداري ايران درادامه با انتقاد ازتصميم شوراي پول واعتباردرخصوص كاهش 2 درصدي سود تسهيلات بانكي گفت : كاهش دو درصدي سود تسهيلات بانكي بدون توجه به افزايش نرخ تورم رانت خواري را به شدت در جامعه افزايش مي دهد.
اين كارشناس اقتصادي نرخ تورم را مبنا و پايه نرخ سود بانكي عنوان كرد واظهار داشت: نرخ بهره بانكي هميشه بايد 2 تا 3 درصد بيشتر ازنرخ تورم درنظرگرفته شود. درغير اين صورت بانك ها را با مشكل شديد كمبود منابع مواجه مي كند.
استاد موسسه عالي بانكداري ايران درادامه تصميم شوراي پول واعتباررا درخصوص كاهش دو درصدي تسهيلات بانكي خلاف قانون بانكداري اسلامي عنوان كرد واظهار داشت: شوراي پول واعتبار با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي خلاف قانون بانكداري بدون ربا عمل كرده است.
وي اظهار داشت: اگر نرخ بهره 2 درصد پايين تر از نرخ تورم در نظر گرفته شود ارزش پولي را در بانك ها به شدت كاهش مي دهد.
آراني درادامه با بيان اينكه نرخ سپرده وتسهيلاتي كه بانكها ارائه مي دهند بايد با نرخ تورم درجامعه هماهنگ باشد، افزود: اگرنرخ سود بانكي زيرنرخ تورم درنظرگرفته شود مردم ترجيح مي دهند سرمايه هاي خود راازبانكها خارج كنند.
استاد موسسه عالي بانكداري ايران افزايش ريسك نقدينگي بانك ها را موجب خروج منابع ازبانكها عنوان كرد واظهارداشت: كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به افزايش نرخ تورم ريسك نقدينگي بانك ها را به شدت افزايش مي دهد.
وي در ادامه اظهار داشت: با كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي ، بانك ها امكان برنامه ريزي وتامين مالي براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت را از دست مي دهند، درنتيجه با كاهش شديد اشتغال وتوليد درجامعه مواجه مي شويم.
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