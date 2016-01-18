اشتراک دستاوردهای علمی ایران با جهان در شرایط پسا برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، گرى لوئيس در بازدید از واحد علوم تحقیقات گفت: از منظر سازمان ملل متحد، مقوله محيط زيست براى توسعه جوامعى همچون ايران در اولويت توجه قرار دارد.

وى به همکارى هاى زيست محيطى سازمان ملل متحد با ايران و دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر همکارى خوبى ميان ايران و سازمان ملل وجود دارد و دولتمردان ايران ارتباطات نزديکى با اين سازمان براى بهبود وضعيت زيست محيطى کشور خود دارند.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران گفت: این واحد دانشگاهی با تعداد زیاد دانشجو، دستاوردهای علمی و پژوهشی و متنوع آموزشی و تحقیقاتی در دست اقدام خود می تواند تعامل علمی مناسبی در زمینه بین المللی داشته باشد.

گری لوئیس به تاثیر مثبت برجام بر گسترش روابط بین المللی و علمی پژوهشی در ایران اشاره کرد و افزود: پس از برجام، ایران می تواند دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذاشته و دو طرف از منافع حاصل از این امر بهره مند شوند.

مجید عباسپور رئيس دانشکده محيط زيست و انرژى واحد علوم تحقیقات نیز در این جلسه گفت: تمايل براى ايجاد ارتباطات بین المللی میان دانشگاه های ایران با دیگر کشورها وجود دارد وگسترش ارتباطات دانشکده محيط زيست و انرژى این واحد با سازمان ملل متحد، با توجه به دريافت کرسى انرژى هاى نو از اين سازمان، در دستور کار اين دانشکده قرار دارد.