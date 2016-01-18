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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

نماینده سازمان ملل متحد در ایران تاکید کرد:

اشتراک دستاوردهای علمی ایران با جهان در شرایط پسا برجام

اشتراک دستاوردهای علمی ایران با جهان در شرایط پسا برجام

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به تاثیر مثبت برجام بر گسترش روابط بین المللی و علمی پژوهشی ایران گفت: ایران می تواند دستاوردهای تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرى لوئيس در بازدید از واحد علوم تحقیقات گفت: از منظر سازمان ملل متحد، مقوله محيط زيست براى توسعه جوامعى همچون ايران در اولويت توجه قرار دارد.

وى به همکارى هاى زيست محيطى سازمان ملل متحد با ايران و دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر همکارى خوبى ميان ايران و سازمان ملل وجود دارد و دولتمردان ايران ارتباطات نزديکى با اين سازمان براى بهبود وضعيت زيست محيطى کشور خود دارند.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران گفت: این واحد دانشگاهی با تعداد زیاد دانشجو، دستاوردهای علمی و پژوهشی و متنوع آموزشی و تحقیقاتی در دست اقدام خود می تواند تعامل علمی مناسبی در زمینه بین المللی داشته باشد.

گری لوئیس به تاثیر مثبت برجام بر گسترش روابط بین المللی و علمی پژوهشی در ایران اشاره کرد و افزود: پس از برجام، ایران می تواند دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را با جهان به اشتراک گذاشته و دو طرف از منافع حاصل از این امر بهره مند شوند.

مجید عباسپور رئيس دانشکده محيط زيست و انرژى واحد علوم تحقیقات نیز در این جلسه گفت: تمايل براى ايجاد ارتباطات بین المللی میان دانشگاه های ایران با دیگر کشورها وجود دارد وگسترش ارتباطات دانشکده محيط زيست و انرژى این واحد با سازمان ملل متحد، با توجه به دريافت کرسى انرژى هاى نو از اين سازمان، در دستور کار اين دانشکده قرار دارد.

کد مطلب 3027501

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