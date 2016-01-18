به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر عسلویه ضمن تبریک بهمناسبت پیروزی بزرگ هستهای و لغو تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برجام سرانجام مقاومت، خردورزی، منطق، تدبیر و اراده ملت بزرگی است که به جای خشونت جدال احسن را برگزیده است.
وی افزود: حمایتهای رهبر معظم انقلاب و تدابیر مناسب رئیس جمهوری باعث شد که این مسیر پرپیچ و خم به مقصد اصلی خود که غرور و اقتدار ملی در عرصه داخلی و بینالملی بود، برسد و موجی از شادی و امیدواری در بین همه مردم ایجاد کند.
نادری با قابل تقدیر دانستن عملکرد تیم هستهای، خاطرنشان کرد: باید قدردان ملت بزرگی بود که در تمامی مسائل و مشکلات ایجاد شده در طول این مدت چون کوه محکم و استوار ایستادند و در احقاق حقوق خود ذرهای کوتاه نیامدند، تا این که این حماسه بزرگ در تاریخ کشور رقم خورد.
فرماندار عسلویه با اشاره به شرایط پسا تحریم و تاثیر آن بر شهرستان، اظهار داشت: با پایان گرفتن تحریمها، قطب انرژی کشور شاهد تغییرات محسوستری نسبت به سایر نقاط خواهد بود و شرایط مناسبتری در زمینه فعالیتهای اقتصادی ایجاد میشود که تاثیرات مستقیم غیر مستقیم زیادی بر فضای کسب و کار و تولید در شهرستان برجای خواهد گذاشت.
رئیس ستاد دهه فجر شهرستان عسلویه در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی منشاء و مبدا بسیاری از تحولات در دنیای اسلام و سایر ملتها بوده است، خاطرنشان کرد: اندیشه و تفکر امام خمینی (ره) و وحدت و همدلی ملت ایران باعث به دست آمدن این پیروزی بزرگ شده است و امروز مردم امانت دار خوبی برای این سرمایه های گرانبها هستند.
وی با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، گفت: با اتخاذ تدابیر مناسب و قابل لمس کردن خدمات دولت با برگزاری مناسبات گوناگون و افزایش تقویت امیدواری و نشاط در جامعه، زمینه شگلگیری انتخاباتی پرشور در اسفند امسال ایجاد شود.
نادری با اشاره به اینکه رویکرد اصلی برنامههای امسال در دهه فجر توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در شهرستان است، تصریح کرد: باید تلاش شود تا زمینههای پررنگتری از حضور جوانان، بانوان و گروههای مردم نهاد در سطح شهرستان فراهم شود.
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