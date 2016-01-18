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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری/ بازداشت ۲۷ فلسطینی

یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری/ بازداشت ۲۷ فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه به مناطقی در کرانه باختری یورش برده و ۲۷ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطقی در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها در این حملات ۲۷ شهروند فلسطینی را بدون توجیه اتهام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین در یورش به کرانه باختری، منازل فلسطینیان را مورد هجوم گسترده قرار دادند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری شدید میان نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ساکن برخی مناطق کرانه باختری خبر می دهند.

گفته می شود، صهیونیست ها برای پایان دادن به این درگیری ها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی و پلاستیکی علیه فلسطینیان استفاده کرده اند.

کد مطلب 3027505

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