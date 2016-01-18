به گزارش خبرگزاری مهر، هژیر فتحی دبیر منطقه ای خبرگزاری مهر و خبرنگار این خبرگزاری در استان فارس، متولد ۱۲ مهر ۱۳۶۴ است که کار خبری خود را از سال ۸۳ با هفته نامه همگام (چاپ شیراز) به عنوان خبرنگار گروه اجتماعی و شهری آغاز و در ۳۰ شماره (از شماره ۶ تا ۳۶) برای این هفته نامه قلم زد.

او سال ۸۵ به روزنامه «افسانه» در شیراز پیوست. فتحی ابتدا خبرنگار گروه حوادث روزنامه افسانه بود و پس از آن به بخش خبری این روزنامه ملحق شد. همکاری فتحی با روزنامه افسانه حدود یکسال به طول انجامید و از سال ۸۶ سرپرست خبرگزاری مهر در استان فارس شد.

او همچنین از سال ۸۸ دبیری منطقه ای این خبرگزاری را بر عهده گرفت.

فتحی هم چنین دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی است و در طول سال های فعالیت رسانه ای خود عناوینی نیز در جشنواره های مطبوعات استانی و کشوری کسب کرده است که از آن جمله می توان به رتبه دوم جشنواره فصلی مطبوعات کشور در سال ۱۳۹۰ در بخش گزارش و رتبه سوم جشنواره مطبوعات فارس در بخش خبر در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد.

هژیر فتحی عضو اتاق فکر محیط زیست فارس و نائب رئیس خانه مطبوعات فارس در این سال ها بوده است.

روز پنج شنبه اول بهمن ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر، آثار این روزنامه نگار جوان در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نقد و بررسی خواهد شد.