ديپلماسي ايران بايد متوجه خنثي كردن جنگ رواني غرب باشد / پرهيز از درگيري لفظي با غرب و پيشبرد ديپلماسي فعال بهترين استراتژي ايران است

دكتر عليرضا داوري كارشناس امور بين الملل در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين وضعيت هسته اي و ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت گفت: آنچه كه مسلم است در شوراي امنيت در خصوص تحريم اقتصادي و يا اعمال تحريمهاي ديگر عليه ايران اختلاف نظرهايي وجود دارد و فعلا امكان اجماع بر سر تحريم اقتصادي ايران وجود ندارد مگر اينكه راه هايي براي تحريم ، ملاك قرار گيرد كه خود طراحان و بانيان آن ضرر نبينند.

داوري پيش بيني كرد: مطمئنا پنج عضو دائمي شوراي امنيت حتي در خصوص تعيين حداقل يك ضرب الاجل براي ايران نيز موفق نخواهند شد و در نهايت آمريكا و به ويژه اتحاديه اروپا به عنوان بازنده بزرگ اين كشمكش در صحنه بين‌ المللي خواهند ماند.

اين كارشناس مسائي بين المللي اعلام نمودكه براساس شواهد موجود دونكته نيزدرشوراي امنيت مي‌تواند به ذهن متباتر باشد.اول اينكه شوراي‌امنيت بر اساس وظايف پيش بيني شده مندرج در منشور ملل متحد، مي‌بايست اقدامات‌امنيتي خود را بر اساس مواد 39تا 41،ذيل اصل هفتم همان منشور، تنها به "توصيه" و يا موارد مشابه و يا تحريم‌هاي خاص، محدود كند

اين استاد دانشگاه در پاسخ به سئوالي درباره دلايل ناكامي شوراي امنيت در بررسي موضوع ايران ، گفت: شكست شوراي امنيت در بررسي موضوع ايران، قابل پيش بيني است كه مهمترين دليل آن را مي تواند عدم اجماع نظر شوراي امنيت درباره خطرناك بودن برنامه اتمي ايران عنوان كرد.

بر اساس شواهد موجود دو نكته نيز در شوراي امنيت مي‌تواند به ذهن متباتر باشد.اول اينكه شوراي‌امنيت بر اساس وظايف پيش بيني شده مندرج در منشور ملل متحد، مي‌بايست اقدامات‌امنيتي خود را بر اساس مواد 39تا 41،ذيل اصل هفتم همان منشور، تنها به "توصيه" و يا موارد مشابه و يا تحريم‌هاي خاص، محدود كند

وي تصريح كرد: اعتماد جامعه جهاني و حتي سازمان هاي بين المللي نسبت به آمريكا به شدت كاهش يافته است و دوم اينكه گزينه‌ هاي قابل دفاع و محكمي براي توقف روند موجود، ندارد.

داوري گفت: در شوراي امنيت هم در اين زمينه كه ايران قصد دارد در نهايت از فناوري اتمي خود در بخش نظامي نيز استفاده كند، وجود ندارد.

اين كارشناس امور بين الملل اظهار داشت: بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه هنوز مكان حل اختلاف هسته اي ايران، وين است زيرا اساسا شوراي حكام آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي، مطابق با اساسنامه خود، هرگز نمي ‌تواند پرونده ‌اي را به شوراي امنيت، "ارجاع" دهد، بلكه شوراي حكام تنها مي ‌تواند "گزارشي" از پرونده‌ هاي هسته ‌اي را در اختيار شوراي امنيت قرار دهد.

وي تاكيد كرد: معناي اين سخن اين است كه اولا" موضوع رسيدگي به پرونده هسته‌ اي ايران از دستور كار آژانس بين‌ المللي انرژي هسته‌ اي، خارج نشده و اين آژانس كماكان مسئول نظارت بر فعاليت ‌هاي هسته ‌اي ايران است و مطابق با قواعد بين ‌المللي رسيدگي به فعاليت ‌هاي هسته‌ اي ايران تحت صلاحيت آژانس و نه هر نهاد ديگر، باقي است، ثانيا"، شوراي حكام در خصوص پرونده هسته ‌اي ايران به ‌نتيجه قطعي نرسيده بود كه ادامه رسيدگي به آن را به سازمان ديگري از جمله شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.

داوري گفت: موضوع ارجاع زماني است كه مراحل رسيدگي به پرونده ‌اي در نزد يك مرجع قانوني ، طي شده باشد و براي رسيدگي بيشتر و يا اعلام يك راي ديگر، پرونده به مقام بالاتر ارجاع شود.

اين كارشناس امور بين الملل در پاسخ به سئوال خبرنگار سياسي "مهر" در مورد طرح "روسيه" اظهار داشت: نقش روسيه در موضوع هسته اي ايران نقشي نامطمئن است و نمي تواند زياد بر روي آن مانور داد. در واقع روزهاي اخير فرصت خوبي براي روشن شدن جايگاه روسيه در عرصه بين الملل و در چار چوب سياست خارجي كشورمان بود اما سياست صبر و انتظار اين كشور نشان مي دهد كه نبايد به وتوي روسيه دل خوش كرد.

نقش روسيه در موضوع هسته اي ايران نقشي نامطمئن است و نمي تواند زياد بر روي آن مانور داد در واقع روزهاي اخير فرصت خوبي براي روشن شدن جايگاه روسيه در عرصه بين الملل و در چار چوب سياست خارجي كشورمان بود اما سياست صبر و انتظار اين كشور نشان مي دهد كه نبايد به وتوي روسيه دل خوش كرد

وي ادامه داد: از سوي ديگر ميدان روسيه به خوبي نقش ايران را به عنوان يك ركن مهم در سياست خود نسبت به قفقاز جنوبي و درياي خزر آگاه است و مي داند اقدام نظامي عليه ايران جنگ ديگري را به راه مي اندازد و بي ثباتي عميق تري را در كل منطقه به وجود مي آورد كه بر منافع، نفوذ و امنيت روسيه تاثير مي گذارد و اين ترس هم نزد مسكو وجود دارد كه اگر آمريكا بخواهد يك حمله نظامي به راه بيندازد بايد پايگاههايي را در آذربايجان و يا گرجستان ايجاد كند، امري كه تاثير منفي بر روابط آمريكا و روسيه خواهد داشت و چارچوب امنيت ملي روسيه را دچار دستخوش مي نمايد .

داوري تاكيد كرد: از نگاه ديگر و با توجه به اينكه براي هرگونه اقدامي عليه ايران زماني طولاني نياز است بايد دستگاه ديپلماسي كشورمان به تحركات جديد دست زند و بر پيگيري راه مصالحه براي جلوگيري از بحران و حفظ تحقيقات هسته اي تاكيد نمايد، زيرا هنوز هم زمان ديپلماسي است و اكثريت كشورهاي جهان نيز بر آن تاكيد دارند ، راه ديپلماسي همچنان باز است و مي تواند از بدتر شدن اوضاع جلوگيري كند.

اين كارشناس امور بين الملل در پايان گفت: ديپلماسي ايران بايد با تدوين افقي روشن و قابل دسترس براي پايان دادن به اوضاع ويژه كنوني تلاش نمايد و با تفكري نو در عرصه چانه زني ها باعث كم شدن قدرت جنگ هاي رواني غرب شود تا شرايط تغييركند.

وي خاطرنشان كرد: بهترين استراتژي پرهيز سياستمداران ايران ازهرگونه درگيري لفظي با غرب در حين پيشبرد ديپلماسي فعال و كارآمد است.