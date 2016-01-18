فردا لایحه بودجه ۹۵ پایتخت به شورای شهر تقدیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با بیان این مطلب و با تاکید بر افزایش اجتناب ناپذیر برخی هزینه های جاری در بودجه سال آینده مانند حقوق و دستمزد، بودجه سال ۹۵ را انقباضی و با رعایت اولویت های مورد نظر شورای اسلامی شهر و شهردار تهران اعلام کرد و افزود: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری افزایش اندکی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته شهرداری تهران انقباضیترین بودجه را در میان كلانشهرهای كشور به تصویب رساند، تصریح کرد: رشد ۱۰درصدی در بودجه سال ۹۴شهرداری تهران به معنای توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی بود. موضوعی كه رهبر انقلاب از همه نهادها خواسته بودند تا این روش اقتصادی را سرلوحه برنامههایشان قرار دهند.
امانی با بیان اینکه بودجه سال آینده ٧٠درصد عمرانی و ٣٠ درصد هزینه ای و نگهداشت است، اعلام کرد: اولویتهای بودجهای سال ۹۵ شهرداری تهران بر مدار توسعه حملونقل عمومی است.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران در پایان با اشاره به اینکه امسال به افزایش اعتبارات بخش محیطزیست نسبت به سال قبل توجه ویژه تری شده است، خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده با لحاظ اولویتها به حمل و نقل ریلی (مترو) و بخش محیطزیست و نیز حفظ فضای سبز شهر و بعضا توسعه فضای سبز شهر تهران و در راستای اجرای سیاستهای كلی محیطزیست از سوی رهبر معظم انقلاب، تدوین شدهاست.
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