قانون مبارزه با تروریسم بدون اصلاحات در مصر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان مصر شب گذشته با قانون مبارزه با تروریسم بدون هر گونه اصلاحات موافقت کرد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که مخالفان و سازمان های حقوقی با قانون مبارزه با تروریسم که در سال ۲۰۱۵ و توسط عبدالفتاح السیسی صادر شده بود مخالفت کرده و خواستار اصلاحات آن بودند.

در جلسه پارلمان مصر، ۴۵۷ نماینده با تصویب قانون مبارزه با تروریسم موافقت و تنها ۲۴ نماینده مخالفت کردند. بیش از ۱۰۰ نماینده نیز در جلسه روز یکشنبه حضور نداشتند.

مخالفان قانون مبارزه با تروریسم در مصر معتقد هستند که این قانون حاوی بندهایی است که اختیارات نهادهای امنیتی را با هدف سرکوب مخالفان افزایش می دهد. به موجب این قانون، انتشار هر گونه روایتی از حملات تروریستی به جز روایت رسمی از سوی نهادهای امنیتی و دولتی شامل جریمه مالی خواهد شد.

همچنین به موجب این قانون، دولت می تواند اقدامات قاطعی علیه فرد یا هر گروهی که خطری برای امنیت ملی مصر محسوب می شوند اتخاذ کند.