  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

دادستان کرمان:

محموله ۷۷۰کیلوگرمی مواد مخدر در کرمان متوقف شد

محموله ۷۷۰کیلوگرمی مواد مخدر در کرمان متوقف شد

کرمان - دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان از کشف ۷۷۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر گفت: با عنایت خداوند متعال و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی بعمل آمده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بر روی یکی از شبکه های فعال قاچاق موادمخدر، اعضاء این باند شناسایی و در محور کرمان به رفسنجان مورد ضربه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این عملیات نیز قاچاقچیان قصد انتقال مواد مخدر را از پهنای استان کرمان به سایر استانهای کشور داشتند که با هوشیاری مامورین اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

 دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان اعلام داشت: در این عملیات دو نفر متهم دستگیر شده اند که یکی از متهمین تبعه افغانستان می باشد ومتهم دیگر نیز اهل کرمان نمی باشد وهر دو متهم با صدور قرار بازداشت روانه زندان شده اند.

سالاری درپایان عنوان داشت:در این عملیات یک دستگاه خودرو،دودستگاه تلفن همراه نیزکشف وضبط گردیده است.  

 

کد مطلب 3027516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها