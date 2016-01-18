به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس بیمارستان بوعلی بیرجند اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ مرکز درمانی در خراسان جنوبی برای درمان معتادان مشغول به کار هستند.

وی بابیان این‌که استان در بحث اعتیاد از وضعیت قرمز برخوردار نیست اما باید پیشگیری نوین را آغاز کرد، بیان کرد: این مقوله باید برای آحاد مردم به‌ویژه خانواده‌ها احساس نیاز و دغدغه شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اضافه کرد: تاکنون دانشگاه‌های استان و تعاون روستایی این دغدغه را باور کردند و به‌طورجدی به آن پرداختند اما دیگر دستگاه‌ها هم باید با همدلی و تعامل بیشتر مسئله اعتیاد را جدی بگیرند.

زندی عنوان داشت: تاکنون برای ترک کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال فقط شش تخت در بیمارستان امام رضا (ع) فعال بود. که با همکاری بیمارستان بوعلی بیرجند این تعداد به ۱۳ تخت رسید.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی گفت: بر اساس پژوهش انجام‌شده ۵۵ درصد والدین از اعتیاد فرزندان خود اطلاع ندارند که نیاز است که آموزش والدین در دستور کار جدی قرار گیرد.

رئیس بیمارستان بوعلی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر در یک خانواده یک نفر معتاد باشد هرکدام از اعضای خانواده در برابر این فرد مسئول هستند.

سرهنگ نجار زاده بیان داشت: اگر موضوع اعتیاد برای هر فرد، مسئول، نهاد، سازمان و دستگاهی دغدغه شود و اطلاع به‌موقع صورت گیرد ۵۰ درصد بحث اعتیاد و آسیب‌های آن حل می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی شش تخت برای درمان کودکان و نوجوانان معتاد زیر ۱۸ سال در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، ادامه داد: در بیمارستان بوعلی نیز هفت تخت برای درمان کودکان و نوجوانان در نظر گرفته‌شده است.