جافر وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رایزنی هایی که با فدراسیون تکواندو داشتیم موفق شدیم مجوز برگزاری پنج دوره داوری و مربی گری تکواندو کشور را در استان لرستان اخذ کنیم.
وی بیان داشت: این دوره های آموزشی داوری و مربی گری در دو سطح مردان و زنان در استان لرستان برگزار می شود.
رئیس هیئت تکواندو استان لرستان با اشاره به حضور ۲۰۰ داور و مربی از سطح کشور در این دوره های آموزشی عنوان کرد: در مجموع ۱۰ استان کشور در این دوره ها شرکت دارند.
وفایی با بیان اینکه این دوره های اموزشی داوری و مربی گری از ۲۶ ام دی ماه تا سوم بهمن ماه برای مردان آغاز شده است تصریح کرد: این دوره ها از سوم تا ۱۸ ام بهمن ماه نیز ویژه بانوان برگزار خواهد شد.
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