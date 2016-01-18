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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری ۵ دوره داوری و مربی‌گری تکواندوی کشور در لرستان

برگزاری ۵ دوره داوری و مربی‌گری تکواندوی کشور در لرستان

خرم آباد - رئیس هیئت تکواندو لرستان از برگزاری ۵ دوره داوری و مربی گری تکواندوی کشور در این استان خبر داد.

جافر وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رایزنی هایی که با فدراسیون تکواندو داشتیم موفق شدیم مجوز برگزاری پنج دوره داوری و مربی گری تکواندو کشور  را در استان لرستان اخذ کنیم.

وی بیان داشت: این دوره های آموزشی داوری و مربی گری در دو سطح مردان و زنان در استان لرستان برگزار می شود.

رئیس هیئت تکواندو استان لرستان با اشاره به حضور ۲۰۰ داور و مربی از سطح کشور در این دوره های آموزشی عنوان کرد: در مجموع ۱۰ استان کشور در این دوره ها شرکت دارند.

وفایی با بیان اینکه این دوره های اموزشی داوری و مربی گری از ۲۶ ام دی ماه تا سوم بهمن ماه برای مردان آغاز شده است تصریح کرد: این دوره ها از سوم تا ۱۸ ام بهمن ماه نیز ویژه بانوان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3027519

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