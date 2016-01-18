استقبال گسترده تماشاچیان از «متاستاز»/تماشاچیان پشت درهای بسته

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه نمایشی «متاستاز» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغر دشتی و تهیه‌کنندگی آرش وفاداری در حالی که قرار بود یک نوبت در یزد اجرا شود بنا به درخواست مخاطبان به دو سانس اجرا رسید و با استقبال گسترده تماشاچیان مواجه شد به طوری که بیش از ۴۰ نفر از تماشاچیان، بلیط در دست پشت در بسته ماندند.

این در حالی بود که بسیاری از مخاطبان نیز در محل اجرای این نمایش به طور ایستاده اجرای متاستاز به کارگردانی علی اصغر دشتی یزدی را تماشا کردند.

نمایش متاستاز در مورد بیمار مبتلا به سرطان است که بازیگران از طریق قطعات اجرایی متکی بر بدن و با بیان یک تک گویی، رابطه و تجربه خود را با موضوع سرطان یکی از نزدیکانشان بیان کردند.

بنابر گفته کارگردان این اثر، موضوع پروژه متاستاز سه اصل مهم «بیماری و راه های پیشگیری»، «بیمار مبتلا» و «خیریه» نیست؛ بلکه یادآوری اصلی است که مورد غفلت قرار گرفته و آن جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری همپای بیماران مبتلا به سرطان است كه زندگی خود را وقف عزیزشان کرده اند.

متاستاز جایی برای همدلی با همراهان بیماران سرطانی

بنابراین گزارش و نظر کارگردان این اثر هنری، همراه با هر بیمار مبتلا به سرطان، حداقل سه نفر به شکل مستقیم درگیر این بیماری هستند در حالیکه یک نفر تمام قوا و وقت خود را وقف بیمار می کند که چندان مورد توجه نیست و همه نسبت به خود بیمار ابراز نگرانی دارند در حالی که باید به اطرافیان بیمار نیز توجه داشت.

در این نمایش یک نفر از اهالی یزد که تجربه همراهی با بیمار سرطانی را داشت به عنوان مهمان نمایش روی صحنه رفت و یک تک گویی کوتاه انجام داد و اجرای زیبای نمایش متاستاز به قدری تماشاچیان را تحت تاثیر قرار داد که همه مخاطبان با چشمانی گریان سالن را ترک کردند.

علی اصغر دشتی در حاشیه اجرای نمایش متاستاز به مهر گفت: متاستاز، تغییری بزرگ برای من و همه مردم است.

وی بیان داشت: وقتی یک گویشگر محلی همراه با سایر عوامل در اجرا حضور دارد احساس نزدیکی بیشتری با مخاطبان برقرار می‌شود و زیبایی کار دو چندان می شود.

متاستاز فراتر از تئاتر و كمپین تئاتر است

این فعال تئاتری که اهل یزد است، افزود: این اجرا چیزی فراتر از یک تئاتر و به نوعی یک کمپین تئاتر است و قصد دارد موضوعی را یادآوری کند.موضوع مهم همیاری در مواجهه با بیماران سرطانی و همراهانشان.

وی عنوان کرد: «متاستاز» متفاوت ‌ترین تجربه حرفه ‌ای من است که ارزش خود را از موضوع پروژه می‌ گیرد و می گوید که نباید فقط به بیماران توجه کرد بلکه باید به همراهان و کسانی که با بیمار مبتلا به سرطان درگیر هستند نیز توجه داشت.

دشتی افزود: نمایش متاستاز در یک کلام به همراهان بیماران سرطانی می‌ پردازد، کسانی که بیشترین آسیب جدی را در دوران درمان فرد بیمار به لحاظ روانی متحمل می‌ شوند اما دیده نمی شوند و خارج از کانون توجه هستند.

به گزارش مهر، در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؛ شش استان البرز، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و یزد میزبان و برگزار کننده بخش فجر استانی این دوره از جشنواره بودند که استان یزد نیز از ۲۴ دی‌ماه به مدت چهار روز این رخداد را در شهر یزد برگزار کرد که در آیین اختتامیه این جشنواره از کارگردان نمایش متاستاز به طور ویژه تقدیر شد.