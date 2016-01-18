به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری صبح دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت برگزاری نماز جماعت در مدارس اردبیل تصریح کرد: از دو هزار و ۳۰۰ مدرسه استان نماز جماعت در هزار و ۱۶۷ مورد برگزار میشود.
وی با تأکید به کمبود روحانی مدارس اضافه کرد: از این تعداد فقط در ۲۶۲ مدرسه از روحانی در نماز جماعت استفاده میشود و مابقی بدون روحانی برگزار میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان بهضرورت تجهیز نمازخانههای مدارس اشاره کرد و متذکر شد: به دلیل محدودیت امکانات در برخی نمازخانهها امکانات مطلوبی فراهم نیست.
سپهری افزود: در این راستا ضروری است خیرین و اولیا مشارکت جدی داشته باشند تا زمینه برگزاری نماز جماعت که آموزش معنوی دانشآموز است تسهیل شود.
تشکیل شورای قرآن و نماز
در این جلسه مدیر دبیرستان شهید بهشتی اردبیل نیز در خصوص تجربه موفق این دبیرستان در اقامه نماز جماعت و جلب مشارکت دانشآموزان تصریح کرد: بهمنظور اجرای این مهم در مدرسه شورای قرآن و نماز تشکیل دادیم و وقت نماز را در تابلوی اعلانات نصب کردیم.
توکلی بابیان اینکه همهروزه اذان در مدرسه پخش میشود، ادامه داد: برای ترغیب دانشآموزان به نماز هیچ اجباری در کار نبوده و در مقابل دانشآموزان شرکتکننده را با اهدای جوایز و پذیرایی بعد از نماز تشویق میکنیم.
وی با اشاره به نصب تصاویر دانشآموزان رتبههای برتر مسابقات قرآنی و نماز در نمازخانه مدرسه اضافه کرد: هدف بر این است نماز بهعنوان یک فعالیت ارزشی نهادینه شود و در این راستا از تمامی ظرفیت ممکن بهره میگیریم.
به گفته مدیر دبیرستان شهید بهشتی اردبیل برای تشویق دانشآموزان به نماز از مشارکت اولیا نیز استفادهشده است و ارزشگذاری و تشویق در مسیر درست موجب شده این مدرسه موفق به کسب رتبههای برتر در سطح استانی و ملی باشد.
